Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşanan aile içi silahlı saldırı, iki kişinin ölümüyle sonuçlandı. Konuklu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 21 yaşındaki Hüseyin D., annesi Huriye Çiçekli (43) ve iki kız kardeşine pompalı tüfekle ateş açtı.

PARA TARTIŞMASI KATLİAMA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde kırsal Konuklu Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde meydana geldi. Tarım işçisi olduğu öğrenilen ailenin oğlu Hüseyin D., annesi Huriye Çiçekli'den para istedi.

İddiaya göre anne, eşinin hastanede tedavi gördüğünü ve paraya ihtiyaç duyabileceklerini belirterek oğlunun isteğini reddetti. Bunun üzerine anne ile oğlu arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Öfkesine hâkim olamayan şüpheli, evde bulunan pompalı tüfeği alarak annesine ve iki kız kardeşine ateş açtı. Saldırının ardından silahı olay yerinde bırakan Hüseyin D. kaçtı.

ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 23 yaşındaki Zeynep Demircan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan anne Huriye Çiçekli ile 11 yaşındaki Melikenur Demircan ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak anne Çiçekli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ayağından yaralanan 11 yaşındaki Melikenur Demircan'ın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Daha önceden suç kaydı bulunduğu ve hakkında yakalama kararı olduğu öğrenilen Hüseyin D., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

İki kişinin yaşamını yitirdiği, bir çocuğun da yaralandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.