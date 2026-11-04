ABD'deki Kongre ara seçimlerinin ilk sonuçları, altın piyasalarında hareketliliğe neden oldu. Başkan Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi karşısında Demokratların bazı kritik yarışlarda öne çıkması, yatırımcıların ekonomi politikalarına ilişkin beklentilerini değiştirdi.

Seçim sonuçlarının ardından dolar endeksinde yaşanan gerileme ve ABD tahvil faizlerindeki düşüş, altın fiyatlarına destek verdi.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ BAŞLADI

4 Kasım Çarşamba günü uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,9'a varan yükselişle 3 bin 960 doların üzerine çıktı.

Sabah saatlerinde ise fiyatlarda dalgalanma yaşandı. Türkiye saatiyle 07.26 itibarıyla ons altın yüzde 0,5 artışla 3 bin 941,24 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatlarındaki yükselişte ABD dolarının zayıflaması ve Hazine tahvili getirilerinin gerilemesi etkili oldu.

TRUMP'IN PARTİSİNE SANDIKTA DARBE

ABD'de 3 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinde Demokratlar, bazı önemli eyaletlerde Cumhuriyetçilere karşı kazanımlar elde etti.

İlk sonuçlar, Demokratların Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki sandalye sayılarını artırabileceğine işaret etti.

Bu gelişme, Trump yönetiminin önümüzdeki iki yılda uygulamayı planladığı ekonomi politikalarının Kongre'de daha fazla engelle karşılaşabileceği beklentisini doğurdu.

Ancak Kongre'deki nihai çoğunluk dağılımı henüz kesinleşmedi.

DOLAR GERİLEDİ, ALTIN DEĞER KAZANDI

Seçim sonuçlarının ardından dolar endeksi yüzde 0,4'e kadar gerileyerek son iki ayın en sert günlük düşüşlerinden birine yöneldi.

ABD Hazine tahvillerinin getirilerinde de aşağı yönlü hareket görüldü.

Doların değer kaybetmesi, altını farklı para birimleriyle satın alan yatırımcılar açısından daha erişilebilir hale getirdi.

Tahvil getirilerindeki düşüş ise faiz geliri sağlamayan altının yatırımcılar açısından cazibesini artırdı.

GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Küresel piyasalardaki yükseliş Türkiye'de de yakından takip ediliyor.

4 Kasım sabah saatlerinde gram altın yaklaşık 6 bin 330-6 bin 340 lira bandında işlem gördü.

Ancak Türkiye'de gram altının fiyatı yalnızca ons altındaki değişime bağlı değil. Dolar/TL kurundaki hareketlilik de fiyatların yönünü belirleyen önemli faktörlerden biri.

Bu nedenle uluslararası piyasalarda ons altın yükselse bile döviz kurundaki değişimler, gram altındaki artışın boyutunu etkileyebiliyor.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM DE ETKİLİ

Altın fiyatlarını etkileyen bir diğer gelişme ise ABD ile İran arasındaki diplomatik belirsizlik oldu.

İki ülke arasında çatışmaların sona erdirilmesine yönelik görüşmeler devam ederken henüz kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılamadı.

Bölgedeki belirsizliklerin sürmesi, yatırımcıların güvenli liman olarak değerlendirilen altına ilgisini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

GÖZLER ABD MERKEZ BANKASI'NDA

Altın yatırımcılarının takip ettiği bir diğer başlık ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası.

Piyasalarda aralık ayında faiz artırımı yapılabileceğine ilişkin beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor.

Yüksek faiz oranları, altın üzerinde baskı oluşturabilen faktörler arasında bulunuyor.

Bu nedenle seçim sonuçlarının altına sağladığı desteğin kalıcı olup olmayacağı, önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik verilere de bağlı olacak.

KRİTİK VERİ CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK

Yatırımcıların gözü şimdi ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.

İstihdam rakamlarının, Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin beklentileri şekillendirmesi bekleniyor.

Analistler, ons altında 4 bin dolar seviyesini önemli bir direnç noktası olarak değerlendiriyor.

Seçim sonuçları, doların seyri ve faiz beklentileri, altın fiyatlarında önümüzdeki günlerde yaşanabilecek hareketliliğin belirleyicileri olacak.