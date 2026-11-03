Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan Ticaret Bakanlığına bağlı Mersin Laboratuvar Müdürlüğü'nde numune alımı sırasında kaza meydana geldi. DHA'nın aktardığına göre, Yeni Mahalle'deki tesiste saat 16.30 sıralarında yaşanan olayın ardından zehirlenme belirtileri gösteren 3 personel için acil yardım talep edildi.

İhbar üzerine bölgeye hızla AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, zehirlenme şüphesi taşıyan çalışanlar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

KİMYASAL RİSKLERE KARŞI ÖZEL EKİPLER DEVREDE

Devlet laboratuvarlarında gerçekleştirilen numune analiz süreçlerinde yaşanabilecek olası kimyasal sızıntı veya reaksiyonlara karşı AFAD ve UMKE birimleri standart güvenlik prosedürü gereği olay yerine intikal ediyor. Özel donanımlı ekiplerin bölgedeki çalışmaları ve personelin hastanedeki tedavi süreci devam ederken, kazanın kesin nedenine ilişkin resmi inceleme başlatıldı.