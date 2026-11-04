ABD'de 3 Kasım 2026'da yapılan ara seçimlerin ardından küresel piyasalarda altın fiyatları yükselişe geçti. Demokratların Kongre seçimlerinde elde ettiği kazanımların ABD dolarını zayıflatması ve tahvil getirilerini düşürmesi, güvenli liman olarak görülen altına talebi artırdı. Türkiye'de gram altın 6 bin 335 liraya, çeyrek altın ise 10 bin 436 liraya yükseldi.

Reuters'ın 4 Kasım Çarşamba günü yayımladığı piyasa verilerine göre spot altın, Türkiye saatiyle 07.15 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazanarak ons başına 3 bin 947,49 dolardan işlem gördü. ABD'de aralık vadeli altın kontratları da yüzde 0,5 artışla 3 bin 958 dolara çıktı. Böylece altın, yatırımcıların yakından takip ettiği 4 bin dolar sınırına yeniden yaklaştı.

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Küresel piyasalardaki yükseliş Türkiye'deki altın fiyatlarına da yansıdı. 4 Kasım 2026 sabahı aktarılan fiyatlara göre gram altın 6 bin 335 lira, çeyrek altın ise 10 bin 436 lira seviyesine ulaştı.

Alanya ve Antalya'da altın alım satımı yapacak vatandaşlar açısından ons fiyatının yanı sıra dolar/TL kuru da belirleyici olmaya devam ediyor. Uluslararası piyasalarda altının dolar cinsinden değer kazanması gram altını desteklerken döviz kurundaki değişimler iç piyasadaki fiyat hareketini artırabiliyor veya sınırlayabiliyor.

Gram altının teorik değeri, uluslararası ons fiyatının dolar/TL kuru ile çarpılıp 31,1035'e bölünmesiyle hesaplanıyor. Ancak kuyumculardaki satış fiyatları, alış-satış makası ve işletmelerin uyguladığı fiyatlandırma nedeniyle ekran fiyatlarından farklılaşabiliyor.

ABD SEÇİMLERİ ALTIN FİYATLARINI NEDEN YÜKSELTTİ?

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerde Demokratların elde ettiği kazanımlar, Başkan Donald Trump'ın kalan görev süresinde Kongre ile ilişkilerinin nasıl şekilleneceğine yönelik beklentileri değiştirdi. Seçim sonuçlarının ardından ABD doları değer kaybederken Hazine tahvillerine yönelen alımlar getirilerin gerilemesine neden oldu.

ABD'deki ara seçimlerde Temsilciler Meclisinin 435 sandalyesinin tamamı ve Senatonun yaklaşık üçte biri için sandığa gidildi. Kongredeki güç dağılımının değişmesi, yönetimin ekonomi, vergi ve harcama politikalarının uygulanma sürecini doğrudan etkileyebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Reuters'ın piyasa değerlendirmesine göre doların zayıflaması, altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha erişilebilir hale getirdi. ABD tahvil getirilerindeki düşüş ise faiz getirisi bulunmayan altının alternatif yatırım araçları karşısındaki konumunu güçlendirdi.

UZMANLAR ALTINDAKİ YÜKSELİŞİ DEĞERLENDİRDİ

Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston, altın fiyatlarını destekleyen iki temel unsurun doların değer kaybetmesi ve ABD Hazine tahvillerinin nominal ve reel getirilerindeki sert düşüş olduğunu belirtti.

Weston'a göre seçim sonuçları sonrasında Trump yönetiminin daha öngörülemez ve çatışmacı politikalar izleyebileceğine ilişkin endişeler de yatırımcıların korunma amaçlı altın talebini artırıyor.

StoneX Kıdemli Piyasa Analisti Matt Simpson ise ons altında 4 bin dolar seviyesinin önemli bir teknik direnç oluşturduğunu ifade etti. Simpson, fiyatların mevcut işlem aralığının dışına çıkmasının altının bir sonraki belirgin hareketinin yönünü belirleyebileceğini değerlendirdi.

ABD-İRAN GERİLİMİ GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ DESTEKLİYOR

Altın piyasasındaki hareketlilikte ABD ile İran arasındaki savaşın geleceğine ilişkin belirsizlik de etkili oluyor. Reuters'a 3 Kasım Salı günü konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, iki ülkenin savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya ulaşmaktan hâlâ uzak olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerin ardından askeri operasyonların yeniden başlatılması ihtimalini dışlamaması, jeopolitik risklerin devam edebileceğine yönelik kaygıları artırdı.

Jeopolitik belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların portföylerini korumak amacıyla altına yönelmesi fiyatları destekleyebiliyor. Bununla birlikte güvenli liman talebi, altının sürekli yükseleceği anlamına gelmiyor. Doların güçlenmesi veya tahvil getirilerinin yeniden artması fiyatlar üzerinde baskı oluşturabiliyor.

FED'İN ARALIK AYI FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Altın fiyatlarının yönünü belirleyebilecek bir diğer gelişme ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında açıklayacağı faiz kararı olacak. CME FedWatch verilerine göre 4 Kasım itibarıyla piyasalarda aralık toplantısında faiz artırımı yapılma olasılığı yaklaşık yüzde 78 olarak fiyatlanıyor.

Faiz artırımı beklentisi altın açısından önemli bir risk oluşturuyor. ABD'de faizlerin yükselmesi, tahvil gibi faiz getirisi sağlayan yatırım araçlarının cazibesini artırırken herhangi bir faiz geliri sunmayan altının elde tutulmasının alternatif maliyetini yükseltiyor.

Bu nedenle seçim sonuçlarının ardından altına yönelik talep artmasına rağmen Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler, yükselişin devam edip etmeyeceği konusunda belirleyici unsurlardan biri olmayı sürdürüyor.

6 KASIM'DA AÇIKLANACAK ABD İSTİHDAM VERİSİ ÖNEMLİ

Küresel piyasaların bir sonraki önemli gündem maddesi, 6 Kasım 2026 Cuma günü açıklanması beklenen ABD tarım dışı istihdam verileri olacak. İstihdam piyasasının gücünü ortaya koyan veriler, Fed'in aralık ayındaki faiz kararına yönelik beklentileri değiştirebilir.

Beklentilerin üzerinde gelecek istihdam rakamları, ABD ekonomisinin güçlü seyrini koruduğuna işaret ederek faizlerin yüksek kalacağı veya artırılacağı yönündeki beklentileri destekleyebilir. Zayıf veriler ise tahvil getirileri ve dolar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturarak altına destek sağlayabilir.

ALTIN PİYASASINDA 4 BİN DOLAR SINIRI İZLENİYOR

Ons altının 4 bin dolar seviyesine yaklaşması, uluslararası piyasalarda teknik fiyat hareketlerini yeniden gündeme taşıdı. Reuters'ın 4 Kasım sabahı aktardığı 3 bin 947,49 dolarlık fiyat dikkate alındığında altının bu seviyeye ulaşması için yaklaşık yüzde 1,33 daha yükselmesi gerekiyor.

Dünya Altın Konseyinin 3 Kasım'da paylaşılan değerlendirmesine göre yüksek fiyatların mücevher satışlarını olumsuz etkilemesi ve yatırım talebinin yavaşlaması nedeniyle Hindistan'ın 2026 yılı altın talebinin son altı yılın en düşük seviyesine gerilemesi bekleniyor. Bu görünüm, güvenli liman alımlarına rağmen fiziki altın talebinin fiyat artışlarından olumsuz etkilenebildiğini gösteriyor.

Alanya ve Antalya'da altın birikimi bulunan veya kuyumculardan alım yapmayı planlayan vatandaşlar açısından önümüzdeki süreçte üç gelişme öne çıkıyor: ABD seçimlerinin ardından doların seyri, 6 Kasım'da açıklanacak istihdam verileri ve Fed'in aralık ayındaki faiz kararı. Bu gelişmelerin ons altın üzerindeki etkisi, dolar/TL kuruyla birlikte Türkiye'deki gram ve çeyrek altın fiyatlarına yansıyacak.