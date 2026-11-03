Burdur genelinde jandarma ekiplerinin bir ay boyunca yürüttüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur, Bucak ve Yeşilova Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda hareket eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-30 Ekim tarihleri arasında kapsamlı operasyonlar düzenledi. Jandarma kaynaklarının bildirdiğine göre, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda yasa dışı silah ticareti ve suç aletlerine yönelik önemli bulgulara ulaşıldı.

ELE GEÇİRİLEN SİLAH VE MÜHİMMATLAR NELER?

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 1 adet 9 milimetre ve 2 adet 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait 5 şarjör ele geçirildi. Ekipler ayrıca 30 adet 7,65 milimetre ve 4 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 16 av tüfeği fişeği buldu.

SOĞUK SİLAH VE KAÇAK İÇKİYE EL KONULDU

Güvenlik güçlerinin suç unsurlarından arındırma çalışmaları sadece ateşli silahlarla sınırlı kalmadı. Baskınlarda 1 kılıç, 2 kama ve 2 bıçağın yanı sıra 15 litre kaçak içkiye de el konulduğu açıklandı. Suç unsurlarıyla bağlantılı olarak adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkındaki hukuki süreç devam ediyor.