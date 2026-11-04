ŞOK Marketler'in 4 Kasım 2026 Çarşamba günü başlayan aktüel ürünler kampanyasında kahve makineleri, elektronik aksesuarlar, mutfak gereçleri, kışlık ev tekstili ve kadın giyim ürünleri satışa sunuluyor. 4-10 Kasım tarihlerini kapsayan katalogda Arzum kapsül kahve makinesi 3.999 TL, Türk kahvesi makinesi 2.199 TL, çift kişilik battaniye ise 999 TL fiyatıyla öne çıkıyor. Kampanya, Alanya ve Antalya'daki ŞOK mağazalarında alışveriş yapmayı planlayan tüketicileri de ilgilendiriyor.

ŞOK 4 KASIM 2026 KATALOĞUNDA HANGİ ÜRÜNLER VAR?

Kasım ayının ilk haftalık aktüel kataloğunda küçük ev aletleri, telefon aksesuarları, mutfak ürünleri, battaniye, nevresim takımı, kadın pijama takımı ve kişisel bakım ürünleri bulunuyor. Elektronik kategorisinde fiyatlar 125 TL'den başlarken katalogdaki en yüksek fiyatlı ürün 3.999 TL'lik kapsül kahve makinesi oldu.

ŞOK KAHVE MAKİNESİ VE KÜÇÜK EV ALETLERİ FİYATLARI

ŞOK'un 4 Kasım kataloğunda Arzum markalı üç küçük ev aleti öne çıkıyor. Kapsül kahve makinesi ile Türk kahvesi makinesi arasında 1.800 TL fiyat farkı bulunuyor. Katalogda yer alan ürünler ve satış fiyatları şöyle:

• Arzum Okka Intenso Kapsül Kahve Makinesi (OK0045): 3.999 TL • Arzum Okka Minio Go Türk Kahvesi Makinesi (OK0056-0300): 2.199 TL • Arzum Piano Su Isıtıcı (AR3152): 2.099 TL

Okka Intenso kapsül kahve makinesi 1.400 watt güç ve 20 bar basınç özelliğiyle listelenirken Okka Minio Go modeli 1-4 fincan Türk kahvesi hazırlama kapasitesine sahip. Su ısıtıcısı ise 0,8 litrelik kapasitesiyle katalogda yer alıyor. Alışveriş öncesinde cihazların teknik özelliklerinin ve garanti koşullarının karşılaştırılması önem taşıyor.

ŞOK ELEKTRONİK ÜRÜNLER VE TELEFON AKSESUARLARI

Bu haftanın teknoloji ürünleri arasında mini kamera, taşınabilir şarj cihazı, Bluetooth hoparlör, kablosuz kulaklık ve telefon aksesuarları bulunuyor. Katalogda açıklanan fiyatlar şöyle:

• Torima TRM-CMR35 Mini Kamera: 750 TL • Trax Magnetic Selfie Wireless Powerbank MG001: 799 TL • Trax OS-1965 Bluetooth Hoparlör: 550 TL • Trax OS-2231 Bluetooth Hoparlör: 599 TL • Trax Kids Ördek Figürlü Hoparlör: 499 TL • Piranha Leopar Desenli Kulaklık: 499 TL • Torima Aksesuarlı TWS Kulaklık G102: 499 TL • Panda ve Ayı Figürlü Telefon Tutucu: 299 TL • Torima Makaralı Figürlü Şarj Kablosu: 175 TL • Torima GC-019 Mini Oyun Konsolu: 125 TL

799 TL fiyatla satışa sunulan Trax MG001 taşınabilir şarj cihazı, 5.000 mAh batarya kapasitesi ve kablosuz şarj desteğiyle öne çıkıyor. Mini kamera ise 1080p görüntü kaydı özelliğiyle listeleniyor. Kablosuz şarj cihazı satın alacak tüketicilerin telefonlarının ilgili şarj standardıyla uyumlu olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor.

ŞOK MUTFAK ÜRÜNLERİ VE TENCERE FİYATLARI

4 Kasım Çarşamba kataloğunda mutfak alışverişi yapmak isteyenler için farklı boyutlarda emaye tencereler, cam ürünler ve sunum gereçleri bulunuyor. Siyah emaye tencerelerin fiyatları ürünün çapına göre 350 TL ile 450 TL arasında değişiyor.

• Cam Kapaklı Siyah Emaye Tencere 14 cm: 350 TL • Cam Kapaklı Siyah Emaye Tencere 16 cm: 399 TL • Cam Kapaklı Siyah Emaye Tencere 18 cm: 450 TL • Çelik Kızartma Telli Emaye Kızartma Tenceresi 22 cm: 499 TL • Cambu Borosilikat French Press 350 ml: 225 TL • Cambu Bambu Altlıklı Cam Sabunluk Seti: 275 TL • Cambu Borosilikat Cam Fincan 4'lü: 225 TL • LAV Desenli Su Bardağı Seti 3'lü: 150 TL • LAV Renkli Cam Kase: 75 TL • LAV Desenli Kapaklı Cam Şişe 1200 cc: 150 TL • ROOC Meyve-Sebze Bıçak Seti 6'lı: 175 TL • Melamin Kepçe Altlığı: 50 TL

Mutfak ürünlerinde fiyat karşılaştırması yapılırken tencerenin çapı, malzemesi ve ocak uyumluluğu önem taşıyor. Özellikle emaye ürünlerde kullanım ve temizlik talimatlarının incelenmesi, ürünün uzun ömürlü kullanılması açısından fayda sağlıyor.

ŞOK BATTANİYE VE NEVRESİM TAKIMI FİYATLARI

Havaların soğumasıyla birlikte kışlık ev tekstili ürünleri de yeni kataloğun öne çıkan kategorilerinden biri oldu. Çift kişilik battaniye ve nevresim setleri 999 TL fiyatla satışa sunulurken daha ekonomik seçenek arayanlar için televizyon battaniyesi de bulunuyor.

• Dinarsu Ultrasoft Çift Kişilik Battaniye: 999 TL • Ranforce Çift Kişilik Nevresim Seti: 999 TL • Sarar TV Battaniyesi: 299 TL

Battaniye ve nevresim alışverişinde ürünlerin ölçüleri, kumaş içerikleri ve yıkama talimatları fiyat kadar önem taşıyor. Özellikle çift kişilik ürünlerde yatak ölçüsüne uygun seçim yapılması gerekiyor.

ŞOK'TA LEOPAR DESENLİ GİYİM VE AKSESUARLAR

ŞOK'un 4 Kasım 2026 kataloğunda leopar desenli kadın giyim ve aksesuar ürünleri de yer alıyor. Kış sezonuna yönelik triko kazak, pijama takımı, pelüş terlik ve çanta seçeneklerinin bulunduğu koleksiyonda Bianco Lucci leopar desenli triko kazak 799 TL, kadın omuz çantası ise 599 TL fiyatla listeleniyor.

Giyim ürünlerinde beden ve renk seçenekleri mağaza stoklarına göre değişebiliyor. Tüketicilerin satın alma öncesinde ürün etiketlerindeki kumaş bilgilerini ve bakım talimatlarını incelemesi öneriliyor.

ŞOK KİŞİSEL BAKIM VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

Haftalık kampanyada kişisel bakım ve temizlik ürünleri de bulunuyor. Katalogda 30'lu Sleepy Bionatural Premium Plus hijyenik ped ve 1.100 ml Pril Sirke Etkili Bulaşık Deterjanı 99'ar TL fiyatla yer alıyor.

Kasa arkası kampanyasında ise 50 TL ve üzeri alışveriş koşuluyla bazı ürünler özel fiyatlardan sunuluyor. Bu kapsamda 54 gram Ülker Passion sütlü çikolata 30 TL, 50 gram Nescafe Gold ekonomik paket 119 TL ve 350 gram Koska helva 90 TL olarak listeleniyor.

ŞOK WIN PARA KAMPANYASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

4-10 Kasım kataloğunda bazı elektronik ve mutfak ürünleri için Win para kazanım fırsatları da bulunuyor. Örneğin Trax MG001 kablosuz powerbank için 100 TL, OS-1965 Bluetooth hoparlör için 200 TL Win para kazanımı belirtiliyor. Ancak Win para, ürünün kasada ödenecek fiyatından doğrudan düşülen bir indirimle aynı anlama gelmiyor. Kazanımın kullanılabilmesi için kampanyanın üyelik ve kullanım koşullarının karşılanması gerekiyor.

ŞOK 4 KASIM KATALOĞU NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

ŞOK'un yeni aktüel ürünler kampanyası 4 Kasım 2026 Çarşamba günü başlayıp 10 Kasım Salı günü sona erecek. Katalogdaki ürünler stoklarla sınırlı olarak satışa sunuluyor. Bu nedenle kampanya süresi devam etse bile bazı ürünler daha erken tükenebiliyor.

Alanya ve Antalya'daki tüketicilerin özellikle kahve makineleri, elektronik cihazlar ve kışlık tekstil ürünleri için alışveriş öncesinde ilgili mağazadaki stok durumunu kontrol etmesi gerekiyor. Katalogda yer alan ürünlerin tamamının her mağazada bulunacağı garanti edilmiyor.

Fiyat ve ürün bilgileri 4 Kasım 2026 tarihli aktüel katalog yayımlarından derlendi. Kampanya koşulları, ürün bulunabilirliği ve güncel satış bilgileri için ŞOK'un resmî kanallarının kontrol edilmesi önem taşıyor. Aynı tarihte farklı marketlerdeki kampanyaları karşılaştırmak isteyen tüketiciler, daha önce yayımladığımız BİM 4 Kasım 2026 indirim kataloğu ve temel gıda fiyatları haberimizi de inceleyebilir.