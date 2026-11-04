UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray'da gecenin yıldızı Aleksey Batrakov oldu. Alman temsilcisi karşısında attığı iki golle takımına galibiyeti getiren 21 yaşındaki futbolcu, Avrupa futbolunda ses getiren bir istatistiğin de sahibi oldu.

Sarı-kırmızılı formayla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada 4 gol kaydeden Batrakov, kariyerlerinin başlangıç dönemleri karşılaştırıldığında Messi ve Ronaldo'dan daha hızlı bir gol başlangıcı yaptı.

MESSI VE RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI

Genç futbolcunun Şampiyonlar Ligi'ndeki gol performansı, dünya futbolunun iki efsanesiyle karşılaştırıldı.

Batrakov, organizasyondaki ilk 4 golünü yalnızca 4 maçta atarken Lionel Messi aynı sayıya 13 karşılaşmada ulaşmıştı. Cristiano Ronaldo ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 4 golünü 30 maçta kaydetmişti.

Ortaya çıkan tablo, Rus futbolcunun turnuvaya ne kadar etkili başladığını gözler önüne serdi.

Aleksey Batrakov: 4 maçta 4 gol

Lionel Messi: 13 maçta 4 gol

Cristiano Ronaldo: 30 maçta 4 gol

Bu istatistik, oyuncuların toplam kariyer başarılarını değil, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk dört gole ulaşma hızlarını karşılaştırıyor.

STUTTGART MAÇINDA İKİ AYRI REKOR KIRDI

Galatasaray'ın Stuttgart karşısında aldığı 2-0'lık galibiyette iki golü de Aleksey Batrakov kaydetti.

Karşılaşmanın 12'nci ve 15'inci dakikalarında rakip fileleri havalandıran genç futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

Batrakov, Galatasaray formasıyla bir Şampiyonlar Ligi maçında iki gol atan en genç futbolcu olmayı başardı.

Ayrıca sarı-kırmızılıların turnuva tarihinde bir karşılaşmanın ilk 15 dakikasında iki gol kaydeden ilk oyuncu olarak da adını kayıtlara yazdırdı.

ÜST ÜSTE ÜÇ MAÇTA GOL ATTI

Rus yıldızın etkileyici performansı yalnızca Stuttgart karşılaşmasıyla sınırlı kalmadı.

Daha önce Barcelona ve Lille karşılaşmalarında da gol sevinci yaşayan Batrakov, üst üste üç Şampiyonlar Ligi maçında fileleri havalandırdı.

Böylece Galatasaray tarihinde bu başarıyı gösteren ilk orta saha oyuncusu oldu.

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen Avrupa'nın en büyük kulüp organizasyonunda gösterdiği performans, genç futbolcunun sarı-kırmızılı takımın hücum gücüne yaptığı katkıyı ortaya koydu.

4 MAÇTA 4 GOLLE AVRUPA'DA DİKKAT ÇEKTİ

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada 4 kez gol sevinci yaşayan Aleksey Batrakov, maç başına 1 gol ortalaması yakaladı.

Genç yaşına rağmen kritik karşılaşmalarda sorumluluk üstlenen Rus futbolcu, Galatasaray'ın Avrupa mücadelesinde öne çıkan isimlerinden biri haline geldi.

Messi ve Ronaldo gibi dünya yıldızlarının kariyerlerinin ilk dönemlerine ait istatistiklerini geride bırakması ise Batrakov'un performansını daha da dikkat çekici hale getirdi.