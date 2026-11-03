Fenerbahçe Spor Kulübü yönetiminde hareketli saatler yaşanıyor. Başkan Vekili Barış Göktürk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla tüm yönetim kurulu üyelerinin istifa dilekçelerini Başkan Aziz Yıldırım'a sunduğunu bildirdi.

Hakkında çıkan bireysel istifa iddialarını yalanlayan Göktürk, alınan kararın kolektif bir adım olduğunu belirtti. Kamuoyuna aktarılan açıklamada, şahsi bir ayrılığın söz konusu olmadığı vurgulanarak, tüm üyelerin Aziz Yıldırım'ın elini rahatlatmak adına bu yönde bir inisiyatif kullandığı ifade edildi.

YÖNETİMDE YENİDEN YAPILANMA SİNYALİ

Spor kulüplerinde yönetim kurullarının topluca başkanın takdirine istifa sunması, genellikle karar alma süreçlerini esnetmek veya olası bir idari revizyon öncesi yönetimi yeniden şekillendirmek amacıyla tercih ediliyor. Göktürk'ün duyurduğu bu gelişme, sarı-lacivertli kulübün yönetim kademesinde yakın zamanda stratejik değişiklikler yaşanabileceğini gösteriyor.