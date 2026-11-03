Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ve beraberindeki iki belediye çalışanı hakkında yeni bir adli karar verildi. "Zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla cezaevinde bulunan şüpheliler, avukatlarının itirazı üzerine tahliye edilerek ev hapsine alındı.

27 Ekim tarihinde gerçekleştirilen operasyonun ardından tutuklanan Özdemir ile Park Bahçeler Müdür Vekili N.E. ve aynı müdürlük personeli M.T.A.'nın avukatları, müvekkillerinin tutukluluk durumuna yasal itirazda bulundu. Dosyayı yeniden inceleyen yargı mercii, tutukluluk halinin adli kontrol tedbirine çevrilmesine hükmetti.

İTİRAZI DEĞERLENDİREN MAHKEME NASIL BİR KARAR VERDİ?

Şüpheli avukatlarının başvurusunu inceleyen Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, tutukluluğun kaldırılarak her üç isim için de ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanmasını kararlaştırdı. Mahkemenin aldığı bu kararla birlikte, 27 Ekim'den bu yana tutuklu bulunan şüphelilerin yargılanma süreçleri ev hapsi şartıyla cezaevi dışında devam edecek.

BELEDİYE SORUŞTURMALARINDA SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Kamu kurumlarına yönelik ihaleye fesat karıştırma ve zimmet iddialarında, delillerin toplanma aşamasında mahkemeler genellikle tutuklu yargılama tedbirine başvurabiliyor. Soruşturmanın ilerleyen safhalarında delillerin karartılma şüphesinin azaldığı durumlarda ise yargı makamları, şüphelilerin kaçma riskini engellemek amacıyla doğrudan tahliye yerine ev hapsi veya yurt dışı çıkış yasağı gibi daha sıkı adli kontrol şartlarını devreye sokuyor.