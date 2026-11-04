Alanya’da uyuşturucu madde ticareti ve üretimine yönelik çalışmalarını sürdüren emniyet güçleri, iki ayrı mahallede belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından Saray ve Şekerhane mahallelerindeki iki ikamete şafak vakti eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde, hassas teraziler, kenevir yetiştirmekte kullanılan malzemeler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit paralar ele geçirildi.

SARAY MAHALLESİ'NDE ŞAFAK BASKINI

Narkotik ekiplerinin operasyon düzenlediği ilk adres Saray Mahallesi'nde bulunan bir ikamet oldu. Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen baskında, evde bulunan İsmail K. (60) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan ayrıntılı aramalarda, 5 ayrı parça halinde toplam 158 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin yanı sıra 1 adet hassas terazi ile birlikte 103 bin 285 TL, 1.325 Euro ve 488 Amerikan Doları nakit para bulundu.

Ele geçirilen paraların uyuşturucu ticaretinden elde edilmiş olabileceği değerlendirilirken, uyuşturucu maddelere ve diğer materyallere el konuldu. Gözaltına alınan İsmail K., gerekli işlemlerinin yapılması amacıyla emniyete götürüldü.

ŞEKERHANE'DE ÖZEL DÜZENEKLE KENEVİR YETİŞTİRİLMİŞ

Eş zamanlı operasyonun ikinci adresi ise Şekerhane Mahallesi oldu. Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin belirlenen ikamete düzenlediği baskında Hakan K. (54) yakalandı.

Evde yapılan aramalarda, özel düzenek kurularak yetiştirildiği tespit edilen 16 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca 60 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ve kenevir yetiştirilmesinde kullanılan çok sayıda materyal bulundu.

Polis ekipleri, ikamette yaptıkları aramalarda 220 Euro, 10 İngiliz Sterlini ve 16 bin 800 TL nakit para da ele geçirdi. Uyuşturucu maddeler, yetiştirme düzeneğinde kullanılan malzemeler ve nakit paralara soruşturma kapsamında el konuldu.

İkamette özel düzenek kullanılarak kenevir yetiştirilmesi, operasyonun dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu. Şüpheli Hakan K. de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İKİ ADRESTE ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ

Alanya'da aynı anda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 158 gram metamfetamin, 60 gram esrar, 16 kök kenevir bitkisi ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelerin yanı sıra iki adreste toplam 120 bin 85 TL, 1.545 Euro, 488 Amerikan Doları ve 10 İngiliz Sterlini nakit para bulundu.

Polis ekipleri tarafından ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer materyaller soruşturma dosyasına dahil edilirken, gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ŞÜPHELİLER GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonların ardından gözaltına alınan İsmail K. ve Hakan K., Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesi'ne götürüldü. Burada gerçekleştirilen adli işlemlerin ardından iki şüpheli hakkında farklı kararlar verildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST BIRAKILDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hakan K. (54), çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saray Mahallesi'ndeki operasyonda gözaltına alınan İsmail K. (60) ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklandı.

Mahkemenin tutuklama kararının ardından İsmail K., Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili adli süreç devam ediyor.