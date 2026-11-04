Alanya'nın 800 yıllık simgesi Kızılkule, tarihi mirasın korunmasına yönelik dijital ikiz projesiyle ayrıntılı biçimde kayıt altına alındı. Alanya Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda açıklanan çalışmayla tarihi yapının üç boyutlu modeli oluşturulurken, Alanya Tersanesi'nin de 2027 yılında projeye dahil edilmesi planlandı. Toplantıda Ahmet Tokuş Bulvarı'nın yenilenmesi, taşkın önlemleri ve yeni altyapı yatırımlarının takvimi de kamuoyuyla paylaşıldı.

3 Kasım 2026 Salı günü Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Kızılkule'nin dijital ortamda belgelenmesinin olası afetler ve zamanla oluşabilecek yapısal bozulmalar karşısında önemli bir koruma aracı olacağı belirtildi. Proje kapsamında elde edilen veriler, gelecekte yapılacak restorasyon ve hasar tespit çalışmalarına teknik kaynak sağlayacak.

KIZILKULE'NİN DİJİTAL İKİZİ 4 MİLYAR TARAMA NOKTASIYLA OLUŞTURULDU

Alanya Belediyesi'nin 23 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı resmi açıklama, dijital ikiz projesinin teknik boyutunu da ortaya koydu. Belediye verilerine göre Kızılkule'nin üç boyutlu modelinin hazırlanmasında 10 bin drone fotoğrafı, 1000 farklı noktadan gerçekleştirilen lazer ölçümleri ve 4 milyar koordinatlı tarama noktası kullanıldı. Yaklaşık 400 saat süren veri işleme çalışmasının ardından tarihi yapının dijital modeli oluşturuldu.

Alanya'da ilk kez bir tarihi yapıya uygulanan teknoloji sayesinde Kızılkule'nin yalnızca dış görünümü değil, mimari ayrıntıları da hassas ölçümlerle belgelendi. Belediye mimarları, elde edilen verilerden yararlanarak yapının ölçülü mimari çizimlerini hazırlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Projenin önemli yönlerinden biri, Kızılkule'nin mevcut mimari projesinin bulunmaması. Oluşturulan dijital kayıtlar sayesinde yapıda zaman içinde meydana gelebilecek değişikliklerin karşılaştırılması, afet sonrasında oluşabilecek hasarın belirlenmesi ve restorasyon müdahalelerinin mevcut yapının ayrıntılı verilerine dayanarak planlanması mümkün olacak.

Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, çalışmanın Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in girişimiyle gündeme geldiğini belirterek dijital ikiz teknolojisinin dünyada Notre Dame Katedrali gibi tarihi yapıların belgelenmesinde kullanılan yaklaşımlarla benzerlik taşıdığını ifade etti. Koçak, Kızılkule'deki taşların üzerindeki izlere kadar ayrıntılı kayıtların oluşturulduğunu söyledi.

ALANYA TERSANESİ DE DİJİTAL KORUMA PROJESİNE DAHİL EDİLECEK

Kızılkule'de uygulanan dijital belgeleme yönteminin bir sonraki adresi Alanya Tersanesi olacak. Koçak, 2027 yılında 800. yıl dönümü kutlanması planlanan tarihi tersanenin de dijital ikiz projesine dahil edileceğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür Portalı'nda yer alan bilgilere göre Kızılkule, 1226 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad döneminde inşa edildi. Yaklaşık 33 metre yüksekliğindeki sekizgen yapı, Alanya Limanı'nın savunulmasında önemli görev üstlendi. Tersanenin yapım tarihi konusunda ise resmi kültür kaynaklarında 1227 ve 1228 yılları yer alıyor. Bu nedenle 2027 yılı için duyurulan 800. yıl programının esas aldığı tarih ayrıca önem taşıyor.

Günümüze ulaşan Selçuklu tersanelerinin en önemli örneklerinden biri olan Alanya Tersanesi'nin de dijital olarak belgelenmesiyle, kentin iki simge yapısına ilişkin ayrıntılı bir teknik arşiv oluşturulması hedefleniyor.

KIZILKULE'NİN RESTORASYON TARİHİ KİTAPLAŞTIRILDI

Toplantıda kültürel miras çalışmalarının yayıncılık ayağına ilişkin bilgiler de verildi. Koçak, 15. Alanya Uluslararası Tarih, Kültür ve Alanya Araştırmaları Sempozyumu'nun Kızılkule'nin 800. yılı temasıyla tamamlandığını, sempozyumda sunulan 11 bildirinin kitap haline getirileceğini duyurdu.

Ayrıca Kızılkule'nin geçmiş restorasyon çalışmalarına ilişkin arşiv belgelerini ve tarihi anıları içeren özel bir kitabın yayımlandığı açıklandı. Böylece yapının yalnızca fiziksel özelliklerinin değil, geçmişte geçirdiği müdahalelerin ve kent hafızasındaki yerinin de belgelenmesi amaçlanıyor.

Alanya Dijital Miras projesi kapsamında hazırlanan içeriklere belediyenin dijital miras platformundan erişilebiliyor. Belediye, platformun İngilizce, Almanca ve Rusça dillerinde de yayımlanmasını planlıyor. Projenin ilerleyen aşamalarında ipek kültürü, yöresel lezzetler ve kente özgü diğer kültürel değerlerin de dijital ortama aktarılması hedefleniyor.

AHMET TOKUŞ BULVARI'NDA 30 NİSAN HEDEFİ

Meclis toplantısının ulaşım gündeminde ise 2 Kasım'da başlayan Ahmet Tokuş Bulvarı ikinci etap altyapı ve üstyapı yenileme çalışmaları yer aldı. Belediye Başkan Vekili Koçak, çalışmalar öncesinde bölge esnafına bilgilendirme broşürleri dağıtıldığını ve sekiz farklı kurumla koordinasyon toplantıları yapıldığını açıkladı.

Bulvarın güney kesiminde asfalt söküm işlemleri başlatılırken, ilerleyen aşamalarda Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ile doğalgaz ekiplerinin de çalışma alanına gireceği bildirildi.

Alanya Belediyesi'nin 27 Ekim 2026 tarihli resmi duyurusunda da açıklanan takvime göre yenilemenin 30 Nisan 2027'ye kadar tamamlanması hedefleniyor. Ancak Koçak, yer altında karşılaşılabilecek beklenmedik sorunların ve olumsuz hava koşullarının çalışma süresini etkileyebileceğini belirtti.

Ahmet Tokuş Bulvarı'ndaki çalışmaların ardından Yalı Taksi ile Orman İşletme Müdürlüğü arasındaki güzergâhta altyapı düzenlemelerine başlanacak. Bu bölümde özellikle yağmur suyu tahliyesi ve mevcut su giderlerinden kaynaklanan sorunların giderilmesi planlanıyor.

ATATÜRK CADDESİ'NE 2027'DE DOĞALGAZ PLANLANIYOR

Alanya merkezindeki enerji altyapısına ilişkin yeni bilgiler de paylaşıldı. Koçak, Cikcilli-Çıplaklı hattında ilerleyen doğalgaz sisteminin 2027 yılında Atatürk Caddesi'ndeki tesis ve otellere ulaştırılmasının planlandığını açıkladı.

Elektrik altyapısında ise Dinek bölgesinden Türkmenbaşı Sokağı'na kadar getirilen enerji hattının Toptancı Hali ve Galatasaray Caddesi üzerinden devam ettirilmesi öngörülüyor. Güzergâhın sıcak asfaltla kaplanması ve Atatürk Caddesi ile 25 metrelik yola alternatif bir ulaşım bağlantısı oluşturulması hedefleniyor.

OBA ÇAYI VE MAHMUTLAR'DA TAŞKIN ÖNLEMLERİ SÜRÜYOR

Alanya'da yağışlı dönem öncesinde dere yataklarında yürütülen çalışmalar da mecliste değerlendirildi. Koçak, Oba Çayı'nın alt kesimleri ile Mahmutlar ve Kargıcak'taki derelerde temizlik ve düzenleme faaliyetlerinin sürdüğünü bildirdi.

Benliler Deresi'nde iş makinelerinin ulaşamadığı bölümler için Devlet Su İşleri (DSİ) koordinasyonunda önlemler alındığı belirtildi. Kent merkezindeki yağmur suyu kanallarının da kontrol edildiğini aktaran Koçak, çalışmaların taşkın riskini azaltmaya yönelik olduğunu ifade etti.

CİKCİLLİ'DE KYK YOLU AÇILDI, KONAKLI'DA ASFALT TAMAMLANDI

Eğitim kurumlarının çevresindeki ulaşım yatırımlarına ilişkin de bilgi verildi. Cikcilli'de planlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu için öğrencilerin kullanacağı erişim yolunun açıldığı açıklandı.

Konaklı Mahallesi'nde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu çevresindeki sıcak asfalt çalışmasının tamamlandığı bildirildi. Düzenlemeyle bölgedeki kuzey-güney ulaşım bağlantılarından birinin daha iyileştirildiği belirtildi.

Koçak ayrıca Elikesik ve Orhan mahallelerine düğün salonu ve toplanma alanları kazandırılacağını duyurdu. Mahmutlar'daki sosyal tesisin hizmete açıldığını hatırlatan Koçak, Avsallar'da planlanan sosyal tesis için Antalya Valiliği'nden ilgili kurum görüşlerinin beklendiğini söyledi.

DMD HASTASI TAHA MİRAÇ İÇİN DESTEK ÇAĞRISI

Toplantının sosyal dayanışma gündeminde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden Taha Miraç için yürütülen yardım kampanyası yer aldı. Belediye Başkan Vekili Koçak, 75. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen destek gecesinde ihtiyaç duyulan tutarın tamamının toplanamadığını açıkladı.

Yardım kampanyasının devam ettiğini belirten Koçak, Alanya halkına destek çağrısında bulundu. Taha Miraç'ın tedavi sürecine katkı sağlanması amacıyla yürütülen kampanyanın henüz hedeflenen bağış miktarına ulaşamadığı ifade edildi.

Alanya Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantısı, gündem maddelerinin görüşülüp oylanmasının ardından sona erdi. Bir sonraki olağan meclis toplantısının 1 Aralık 2026 Salı günü yapılması kararlaştırıldı.