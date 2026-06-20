Türkiye genelinde kaçak yapılaşma ve tarım arazilerinin hobi bahçeleriyle bölünmesine karşı en sert önlemleri içeren yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. TBMM'de kabul edilen Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'ndaki yeni değişiklikler, izinsiz inşa edilen yapılara adeta savaş açtı. Yeni dönemde tarım arazisi üzerine kaçak yapılan hiçbir tesise elektrik, su ya da doğal gaz aboneliği kesinlikle verilmeyecek. Yasağa uymayarak altyapı hizmeti sunan sorumlu kurum ve kuruluşlara ise bağlanan her bir abonelik için ağır idari para cezaları uygulanacak.

ALANYA TARIMI MERCEK ALTINDA

Muz, avokado ve örtü altı tarımın lider merkezlerinden Alanya'da üreticilerin gözü bu yeni düzenlemeye çevrildi. Tarım arazilerinin korunmasını amaçlayan kanunla, konut ve yapı kooperatiflerinin tarım alanı satın alması tamamen yasaklandı. Tarımsal amaçlı kooperatiflerin arazi edinimleri ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sıkı iznine tabi tutulacak. Alanya'daki tarım topraklarının geleceğini yakından ilgilendiren bu kritik hamleyle, tarım dışı kullanımın ve kaçak yapılaşma riskinin tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor.