Uluslararası piyasalardaki fiyat düşüşleri akaryakıt istasyonlarındaki tabelalara yansıyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 9 Mayıs Perşembe günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında net 5,58 TL'lik indirim uygulanacak. Benzin ve LPG gruplarında ise şu an için herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

ÖTV KESİNTİSİ SONRASI NET RAKAM

Küresel petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle motorin grubunda toplam 7,20 TL'lik bir indirim marjı oluştu. Mevzuat gereği bu tutarın 1,62 TL'lik kısmı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kesintisi olarak ayrılacak. Geriye kalan 5,58 TL'lik tutar ise doğrudan pompa satış fiyatlarına düşüş olarak yansıtılacak.

ALANYA VE BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ BEKLENTİ

İndirimin Alanya'daki tarım ve turizm taşımacılığı maliyetlerine olumlu yansıması muhtemel bir etki olarak yakından takip ediliyor. İlçe bazlı nakliye farkları bulunmakla birlikte, 8 Mayıs itibarıyla büyükşehirlerdeki güncel fiyatlar üzerinden yeni rakamlar şekillendi. İstanbul Avrupa yakasında 71,77 TL olan motorin fiyatının 66,19 TL'ye inmesi bekleniyor.

Ankara'da güncel olarak 72,89 TL olan litre fiyatı indirim sonrası 67,31 TL seviyesine düşecek. İzmir'de ise 73,16 TL'den satılan motorinin yeni fiyatının 67,58 TL olması öngörülüyor. Akaryakıt fiyatları dağıtım şirketlerine ve istasyonların bulunduğu bölgeye göre ufak çaplı değişiklikler gösterebiliyor.