İzmir'in Urla ilçesinde sokaktan sahiplenilen ve fiziksel görünümü nedeniyle erkek zannedilen tekir cinsi kedi, bir yavru dünyaya getirdi. Aylin Bermant tarafından bakımı üstlenilen ve 'Cengo' adı verilen kedinin çift cinsiyetli olduğu ortaya çıktı.

Bermant ailesi, bir aylıkken araç kaputunda buldukları kediyi sahiplenerek büyüttü. Fiziksel olarak yumurtalıkları bulunduğu için erkek kabul edilen kedi, evden dışarı çıktığı dönemlerde başka bir kediyle çiftleşti. Sabah saatlerinde kedinin yuvasında bir yavruyla karşılaşan aile, yavruya 'Bambi' ismini verdi. Bermant'ın aktardığına göre, doğumdan 3-4 gün önce iki kedilerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan aile için bu olay büyük bir moral kaynağı oldu.

VETERİNER HEKİM İNCELEMESİ

Olayın ardından kediyi muayene eden veteriner hekim İsmail Ekmekçioğlu, Cengo'nun çift cinsiyetli olduğunu bildirdi. Ekmekçioğlu'nun açıklamasına göre, kedinin erkek üreme organları işlevsel özellik taşımıyor ancak dişi üreme organları tamamen gelişmiş durumda. Bu anatomik yapı sayesinde çiftleşme ve gebelik süreci tamamlandı.

KEDİLERDE ÇİFT CİNSİYETLİLİK NE KADAR YAYGIN?

Genetik bir anomali olan çift cinsiyetlilik, evcil hayvanlar arasında oldukça nadir karşılaşılan bir durum olarak biliniyor. Veterinerlik literatürüne göre, bu anomaliyle doğan kediler genellikle kısır oluyor ve üreme yeteneği taşımıyor. Ekmekçioğlu da bu tablonun daha çok keçi veya oğlaklarda gözlemlendiğini, bir kedide hem bu anomalinin görülüp hem de başarılı bir doğumla sonuçlanmasının yaklaşık 6 milyonda 1 ihtimal olduğunu vurguladı.

Dünyaya yeni gelen Bambi adlı yavrunun da genetik olarak benzer bir anomali taşıyıp taşımadığı henüz kesinleşmedi. Aile, yavrunun gelişim sürecini veteriner gözetiminde yakından takip ediyor.