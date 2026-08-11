​Alanya tarımı için kritik öneme sahip olan Dim Barajı Sulama Hattı projesinde mutlu sona ulaşıldı. Projenin son etabı olan Yeşilöz, İmamlı Sulama Hattı, düzenlenen törenle resmen hizmete açıldı.

​Açılış törenine öncülük eden Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ve Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, bölge çiftçisinin uzun süredir beklediği yatırımın hayata geçmesinin sevincini paylaştı.

​Başkan Tahir Göktepe, açılışın ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

​"Üreticilerimiz için önemli bir hizmet daha hayata geçti. DSİ tarafından yapımı tamamlanan Dim Barajı Sulama Hattı’nın son etabı olan Yeşilöz, İmamlı Sulama Hattı’nın hizmete açılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Kaymakamımız Sayın Şakir Öner Öztürk’ün önderliğinde gerçekleştirdiğimiz açılışın; üreticilerimize, bölgemize ve tarımımıza hayırlı olmasını diliyorum. Başta DSİ olmak üzere, emeği ve katkısı bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Suyumuz bol, üretimimiz bereketli olsun."

​Yeşilöz ve İmamlı mahallelerindeki tarım arazilerinin modern sulama sistemine kavuşmasıyla birlikte verimliliğin artması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi