DOĞU mahalle muhtarları, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve belediye ekibinin mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirdiği geleneksel yayla ziyaretleri sırasında yaşanan olaylara ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı.

Açıklamada, sağlık durumunun elverişli olmamasına rağmen Başkan Özçelik’in büyük bir fedakârlık göstererek yaylaların tamamını kapsayan ziyaret programına katıldığı ve vatandaşların talep ile sorunlarını bizzat dinlediği belirtildi.

Halka hizmet amacı taşıyan bu buluşmanın bazı vatandaşların tutumlarıyla sabote edilmeye çalışıldığını ifade eden muhtarlar, yaşanan üzücü olayları kınadı.

Doğu Mahalle Muhtarları açıklamalarında, “Sağlık engelini hiçe sayıp sahada hemşehrilerimizin yanında yer alan Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik’in ve mesai arkadaşlarının sonuna kadar yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verdi.