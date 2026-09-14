BALIKESİR’in Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Motosikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Hikmet Işık’a (65) seyir halindeki otomobil çarptı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Manyas-Gönen kara yolu kırsal Bölceağaç Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Gönen yönüne ilerleyen Mehmet Ali D. yönetimindeki 10 D 2450 plakalı otomobil, plakasız motosikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Hikmet Işık’a çarptı.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDU
Otomobilin çarpmasıyla motosikletten yola savrulan Işık ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Işık, ambulansla Manyas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan 65 yaşındaki Hikmet Işık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü Mehmet Ali D., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.