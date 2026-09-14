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Kazanın ardından otomobil sürücüsü Mehmet Ali D., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan 65 yaşındaki Hikmet Işık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Işık, ambulansla Manyas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobilin çarpmasıyla motosikletten yola savrulan Işık ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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