Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) ile küresel konaklama devlerinden Marriott International, Kemer'de hayata geçirilecek yeni bir otel projesi için anlaşmaya vardı. Yapılan işbirliği kapsamında, bölgenin konaklama kapasitesinin nitelikli yatırımlarla desteklenmesi hedefleniyor.

Şirket yöneticilerinin açıklamalarına göre, söz konusu yatırım kararı her iki grubun da uzun vadeli stratejileriyle doğrudan örtüşüyor. Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, turizm sektörünü sürdürülebilir büyüme alanlarından biri olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Akbalık, önümüzdeki süreçte farklı turizm projelerini de kamuoyuyla paylaşmayı planladıklarını aktardı.

KÜRESEL MARKALARIN BÖLGEYE İLGİSİ

Marriott International Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Başkanı Neal Jones ise projenin küresel hedefleriyle olan bağlantısına değindi. Jones, Kemer için atılan bu imzanın, Marriott'un EMEA bölgesindeki tatil destinasyonlarında portföyünü genişletme odağını yansıttığını bildirdi.

YATIRIMLARIN SEKTÖRE ETKİSİ NEDİR?

Uluslararası otel zincirlerinin Akdeniz çanağındaki yeni yatırımları, bölgesel istihdama ve turizm kalitesine doğrudan etki ediyor. Kemer gibi yerleşik tatil merkezlerine yönelen bu tür kurumsal işbirlikleri, pazarın uluslararası alandaki rekabet gücünü desteklemeye devam ediyor.