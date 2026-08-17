Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye sınırları içinde yasal izni olmadan faaliyet gösteren yabancı okullarda eğitim alan öğrencileri yakından ilgilendiren yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Alınan kararla birlikte, bu kurumlardan ayrılarak resmi veya özel Türk okullarına geçiş yapmak isteyen öğrencilere denklik belgesi verilmesinin önü açıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, daha önceki mevzuatta izinsiz okulların ara sınıflarında okuyan veya mezun olan öğrencilere denklik işlemi yapılamıyordu. Yeni uygulama ile öğrencilerin eğitim hayatlarında kesinti yaşamaması ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Öğrenci velileri tarafından yapılacak denklik başvuruları için belirli bir takvim belirlendi. MEB, işlemlerin 31 Aralık 2026 tarihi saat 17.00'ye kadar tamamlanması gerektiğini bildirdi.

VELİLER SÜRECİ NASIL YÖNETMELİ?

Söz konusu okullarda çocuğu eğitim gören velilerin, belirlenen tarihi kaçırmadan il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine müracaat etmeleri büyük önem taşıyor. Zamanında yapılmayan işlemlerin, öğrencilerin sınıf tekrarlamasına veya akademik yıl kaybetmesine zemin hazırlayabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan bakanlık, getirilen bu denklik hakkının izinsiz yabancı okullara yasal bir statü kazandırmadığının altını çizdi. Gerekli ruhsat ve izinleri almadan faaliyet yürüten eğitim kurumlarının hukuki durumlarında herhangi bir değişiklik olmayacak ve mevcut yasal süreçler işlemeye devam edecek.