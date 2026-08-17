Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Kestel Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen aile içi şiddet olayının zanlısı adliyeye sevk edildi. Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayarak ağır yaralayan, ardından beş katlı bir inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Mustafa E.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede mango üreticiliği yapan şüpheli, dün saat 08.30 sularında aile bireyleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşi ve kayınvalidesini bıçakla yaralayan şahıs, olay yerinin yakınlarındaki bir inşaatın en üst katına çıktı.

SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIN YAPTI

Çatıya çıktığı sırada sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın başlatan Mustafa E., takipçilerine seslendi. Yayında beş çocuğu olduğunu belirterek çocuklarına sahip çıkılmasını istedi ve helallik talep etti. Şüphelinin intihar edeceğini söylediği bu görüntülerin kısa bir süre sonra platformdan kaldırıldığı tespit edildi.

4 SAATLİK İKNA ÇABASI NASIL SONUÇLANDI?

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Güvenlik güçlerinin yaklaşık dört saat süren yoğun ikna çalışmaları sonucunda şüpheli eyleminden vazgeçirilerek binadan indirildi ve gözaltına alındı. Karakoldaki sorgusunun ardından bugün sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR MU?

Olayın ardından ilk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapılan yaralı kadınlar, hızla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan eş ve kayınvalidenin hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi. Yaşanan bu şiddet olayı bölgede geniş yankı uyandırırken, adli sürecin gelişmeleri kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.