İstanbul Eyüpsultan’da bir oto galeriye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Saldırıda 29 yaşındaki Ensar Sever hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin çalışmasında, 15 yaşındaki şüpheli U.M.T.’nin hedef aldığı kişiyi karıştırdığı belirlendi.

Olay, 30 Temmuz’da Eyüpsultan’da meydana geldi. Plakası bulunmayan bir motosikletle oto galerinin önüne gelen U.M.T., yanında bulunan ruhsatsız tabancayla galeriye ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği Ensar Sever, Enes S., Onur G. ve Onur H. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ensar Sever, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre saldırının ardından kaçan U.M.T., polis ekiplerinin takibi sonucu olaydan 12 dakika sonra yakalandı. Şüphelinin üzerinde saldırıda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yapılan incelemede U.M.T.’nin “kasten yaralama” ve “yağma” suçları da dahil olmak üzere 3 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Cinayet soruşturmasını devralan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.M.T. ile diğer 3 şüpheli tutuklandı.

HEDEFİ KARIŞTIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında saldırının taraflar arasındaki bir husumet nedeniyle planlandığına ilişkin bulgulara ulaşıldı. Dosyadaki incelemelerde 15 yaşındaki U.M.T.’nin saldırı sırasında hedef aldığı kişiyi karıştırdığı belirlendi.

Polisin tespitlerine göre saldırının asıl hedefi başka bir kişiydi. U.M.T.’nin hedefi karıştırması sonucu olayla ilgisi bulunmadığı belirtilen Ensar Sever vurularak hayatını kaybetti.