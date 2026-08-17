Antalya Toptancı Hali'nde son dönemde bazı firmaların peş peşe konkordato ilan etmesi ve piyasada karşılıksız çek iddialarının artmasının ardından ortaya atılan "sektör çöktü" söylemlerine resmi ağızdan yanıt geldi. Antalya Ticaret Borsası (ATB) Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci tarafından yapılan açıklamaya göre, pazar içerisindeki birkaç firmanın yaşadığı finansal darboğaz, halin veya tarım sektörünün tamamını yansıtmıyor. Ekinci, hal bünyesinde ticari faaliyetlerine devam eden çok sayıda köklü firma bulunduğunu belirterek, geçmişte de benzer zorlu dönemlerden geçildiğini ve sektörün toparlanmayı başardığını hatırlattı.

Türkiye'nin en büyük yaş sebze ve meyve tedarik merkezlerinden biri olan halde yaşanan güncel sorunların temelinde finansmana erişim engelleri yatıyor. Ekinci'nin aktardığı bilgilere göre, özellikle son 2-3 yılda artan faiz oranları, yüksek finansman maliyetleri ve aşırı kredi kullanımı şirketlerin bilançolarını olumsuz etkiledi. Günümüzde bankaların kredi imkanlarını daraltmasının, ticari faaliyetlerini sürdürebilecek kapasitedeki sağlıklı işletmeleri dahi ihtiyaç duydukları işletme sermayesinden mahrum bıraktığı ifade edildi.

ÜRETİCİ VE KÜÇÜK ESNAF KORUNMALI

Konkordato süreçlerinin piyasa üzerindeki zincirleme etkilerine dikkat çeken ATB Meclis Başkanı, büyük ölçekli firmaların içine düştüğü krizin, onlarla ticaret yapan küçük esnafa doğrudan yansıdığını belirtti. Bu kritik süreçte piyasaya, özellikle de üreticiye ve küçük esnafa olan borçların öncelikli olarak korunması gerektiği vurgulandı. İşletmeleri yeniden ayağa kaldırırken ticaret zincirinin bozulmamasını sağlamak adına, banka ve kamu borçlarının daha uzun vadelere yayılarak yapılandırılması gerektiği bildirildi.

BÖLGESEL TARIM İÇİN NE ANLAM İFADE EDİYOR?

Antalya merkezli bu finansal dalgalanmalar, aynı ticaret ağını paylaşan ve bölge ekonomisinin önemli bir parçasını oluşturan Alanya'daki seracılar ile tarım üreticileri tarafından da yakından takip ediliyor. Yaş sebze ve meyve tedarik zincirindeki nakit akışı sıkıntılarının, Akdeniz havzasındaki genel ticari dinamiklere olası yansımaları üreticilerin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Sektörün deneyimli yapısına güvenilmesi gerektiğinin altını çizen Ekinci, firmalara borçlanmada daha temkinli olmaları, öz sermayelerini korumaları ve varlık yatırımlarından ziyade güçlü bir nakit akışına odaklanmaları yönünde çağrıda bulundu.