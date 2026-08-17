Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısındaki artış sürüyor. Temmuz ayı sonu itibarıyla kentteki toplam araç sayısı 1 milyon 735 bin 593 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan 207 bin 508 taşıtın büyük bir bölümünü motosikletler oluşturdu.

MOTOSİKLET TERCİHİ OTOMOBİLİ GEÇTİ

TÜİK verilerine göre, Temmuz ayında ülke genelinde trafiğe eklenen taşıtların yüzde 48,1'i motosiklet, yüzde 38'i ise otomobil olarak belirlendi. Kalan oranları sırasıyla yüzde 9,4 ile kamyonet, yüzde 1,9 ile kamyon ve yüzde 1,6 ile traktör takip etti. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 6,6 artarken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,4 oranında azaldı. Yıllık bazda otomobil kayıtlarındaki düşüş yüzde 26, motosikletteki düşüş ise yüzde 12,5 olarak gerçekleşti.

BÖLGESEL VERİLER VE TÜRKİYE GENELİ TABLOSU

Akdeniz Bölgesi'nin diğer illerinden Isparta'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 254 bin 186'ya, Burdur'da ise 191 bin 566'ya yükseldi. Temmuz ayı sonu verileriyle Türkiye genelindeki toplam taşıt sayısı 34 milyon 746 bin 396'ya ulaştı. Trafikteki mevcut araçların yüzde 51,7'sini otomobiller, yüzde 21,7'sini motosikletler, yüzde 14,4'ünü kamyonetler ve yüzde 6,7'sini traktörler oluşturuyor. Ay boyunca devri yapılan 907 bin 846 taşıtın yüzde 64,8'lik kısmını da yine otomobillerin devir işlemleri kapsadı.

SIFIR OTOMOBİLDE YENİ TRENDLER NELER?

Temmuz ayında Türkiye'de 78 bin 761 yeni otomobil trafiğe çıktı. Marka bazında Renault yüzde 11,2'lik pay ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 8,3 ile Fiat, yüzde 8,2 ile yerli otomobil TOGG, yüzde 8 ile Hyundai, yüzde 7,9 ile Volkswagen ve yüzde 6,8 ile Toyota izledi. Yılın ilk yedi aylık döneminde trafiğe kaydı yapılan 534 bin 811 otomobilin yakıt türleri incelendiğinde, yüzde 41 benzinli, yüzde 31,8 hibrit, yüzde 18 elektrikli, yüzde 8,1 dizel ve yüzde 1,1 LPG'li araçlar yollara çıktı. Renk tercihlerinde ise gri otomobiller yüzde 41,6 ile ilk sırada yer aldı.

Motor hacminde 1300 cc ve altı araçların yüzde 31,8 ile en çok tercih edilen grup olması ve motosiklet kayıtlarının otomobili geride bırakması, ekonomik ulaşım alternatiflerine yönelimin arttığını gösteriyor. Özellikle Alanya ve Antalya gibi turizm yoğunluğunun yaşandığı kıyı bölgelerinde motosiklet kullanımındaki bu istatistiksel ağırlık, trafik akışı ve ulaşım planlamaları açısından yakından takip ediliyor. Yılın ilk yedi ayında Türkiye genelinde 1 milyon 170 bin 247 taşıtın kaydı yapılırken, 35 bin 336 taşıtın kaydı silindi ve trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 134 bin 911 adetlik net artış yaşandı.