UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u konuk etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de Romelu Lukaku ile ilgili öne çıkan bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekip, yeni transferi Belçikalı santrforu UEFA kadrosuna dahil etti.

Bu hamleyle birlikte Lukaku'nun Lyon karşılaşmasında forma giymesinin önünde herhangi bir engel kalmadı. Tecrübeli golcü, teknik heyetin tercih etmesi halinde kritik mücadelede sahaya çıkabilecek.

Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer almayan Lukaku'nun, teknik direktör İsmail Kartal ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Belçikalı yıldızın bu görüşmede fiziksel olarak hazır olduğunu belirterek Lyon karşısında görev almak istediğini dile getirdiği ifade edildi.

Lukaku'nun kondisyon ve maç eksiği bulunmadığını, kendisini tamamen hazır hissettiğini ve takıma katkı sağlamak istediğini teknik heyete ilettiği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin UEFA listesine eklediği Lukaku'nun Lyon karşılaşmasına ilk on birde başlayıp başlamayacağı ya da mücadelede sonradan görev alıp almayacağı konusunda son kararı teknik direktör İsmail Kartal verecek.