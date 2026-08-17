İçişleri Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihalelerin incelenmesi için müfettiş görevlendirdi. Görevlendirme, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan talep üzerine gerçekleşti.

Müfettişlerin belediyenin geçmiş dönem ihale dosyalarını inceleyeceği öğrenildi. İncelemede ihaleleri alan şirketler, aynı firmaların farklı tarihlerde aldığı işler, şartnamelerin hazırlanma biçimi ve ihale süreçlerinin mevzuata uygunluğu ele alınacak.

İnceleme sonucunda hazırlanacak raporun, savcılığın yürüttüğü soruşturmadaki ihale dosyalarının değerlendirilmesinde kullanılması bekleniyor.

MÜFETTİŞ İNCELEMESİ İŞTİRAKLERİ DE KAPSIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerindeki mali işlemler daha önce de mülkiye müfettişlerinin incelemesine konu oldu. Nisan 2026'da ASAT ile belediye iştiraki ALDAŞ hakkında yürütülen incelemede kamu zararı iddiaları gündeme geldi.

Belediyenin iştiraklerinden ANSET'e ilişkin soruşturma da ihale işlemleri üzerinden ilerledi. Haziran 2026'da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Dosyada "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet", "suçtan elde edilen gelirin aklanması" ve "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçlamaları yer aldı.

ANSET dosyasındaki işlemlerin ardından 5 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmanın mülkiye başmüfettişinin hazırladığı tevdi raporu, bilirkişi raporu ve emniyetin araştırmaları doğrultusunda yürütüldüğü açıklandı.

MUHİTTİN BÖCEK 5 TEMMUZ 2025'TE TUTUKLANDI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklandı ve daha sonra görevinden uzaklaştırıldı.

Başsavcılık, Ocak 2026'da Böcek'in de aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında yürütülen dosyada 702 sayfalık iddianame hazırladı. İddianamede şüpheliler hakkında "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme", "nüfuz ticareti", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması", "nitelikli dolandırıcılık" ve "iftira" suçlamalarına yer verildi.

AĞUSTOSTA İKİ İSİM YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın Ağustos 2026'daki bölümünde daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin ile iş insanı Çağrı G. yeniden gözaltına alındı.

İki şüpheli hakkında yeni gözaltı işleminin, daha önce verdikleri ifadelerde olaylara ilişkin bildiklerini tam olarak anlatmadıkları değerlendirmesi üzerine yapıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığının son görevlendirmesiyle birlikte incelemenin bu kez belediyenin ihale süreçlerine yoğunlaşacağı belirtiliyor. Müfettişlerin hazırlayacağı raporun ardından tespit edilen işlemlerle ilgili adli ve idari sürecin nasıl ilerleyeceği netleşecek.