İlçe Başkanı Hilmi Er yönetimindeki İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı, 29.04.2026 Çarşamba günü Genel Başkan Sn. Müsavat Dervişoğlu ile görüşmek için Ankara’nın yolunu tutmuştur. Haftalık grup toplantısı sonrası Meclis grup odasında yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiş, iyi ve güzel bir atmosferde güçlü bir iletişim ağı kurmayı başarmışlardır.

Alanya il olur mu? Er, tereddüde yer bırakmadı. Partinin Alanya potansiyeli, ilçe teşkilat kadrosu tanıtımı ve “Alanya; tarım, ticaret ve turizmle iştigal eden, ülke ekonomisine doğrudan döviz girdisi sağlayan stratejik bir merkezdir. Konut satışlarında, araç sayısında, merkezi hükümete sağladığı girdi anlamında 40 ilden daha büyük bir ilçedir. Fiilen il gibi yaşayan ama sıfatı ‘ilçe’ olan bir yerimizdir.” sözleriyle tanımlamıştır.

Konuya farklı bir noktadan işaret edilmiştir. Milletvekili sıralamasına dikkat çeken İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Dervişoğlu; “Şimdi, yüzde 21 oranında oy almışsınız, ilçe başkanımız açıkladı. 371 bin nüfus, 240 bin seçmen; dolayısıyla aslında ifadelerin arasında ‘Alanya’nın hakkının teslim edilmesi gerektiğine dair ipuçları da var.’ Öyle değil mi?” sorusu üzerine yükselen alkış sesleri binayı inletmiştir. Diğerleri gibi “Alanya il olmalı” vaadi yerine, daha ciddi ifadelerle söz verdiğine şahit olmanın o anki mutluluğu yaşanmıştır.

Dervişoğlu, Antalya halkının serzenişlerinden haberdardı. Yöneticilerin yüreğine su serpmiş, herkesi onore edecek konuya değinmiştir: “Halk ne hayal kuruyorsa onu gerçekleştirmek bizim amacımız. Ben, hiçbir yerde başımı yere eğdirmeyen bu siyasi kadronun, herhangi bir yerde başını yere eğdirmeyeceğimin sözünü veriyorum.”

Alanya hakkını alacaktır! “En önemli şikâyet şu: Adaylar belirlenirken o bölgenin hassasiyetlerinin dikkate alınması ve her aday belirlenme sürecinde ‘Antalya’nın merkezi, doğusu, batısı’ ayrı ayrı telkin edilmesi anlaşılır. Ama ne hikmetse listeler oluşturulurken farklı dengeler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hak teslimi yapmak noktasında birtakım zorluklarla karşılaşılabiliyor. Ben, Alanya’nın hakkının teslim edileceğinin sözünü verebilirim.”

İYİ Parti heyetinin yüzü gülmüş, göğsü kabarmıştır. Alanya’daki yerel ve uluslararası sosyo-ekonomik ve spor faaliyetleri hakkında da bilgi aktarılmış; “Alanyaspor, Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü, voleybol ligi, triatlon, plaj voleybolu, plaj futbolu ve Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu” gibi faaliyetlere değinilmiştir.

“ İYİ Parti kadroları ehildir” diyen Dervişoğlu; “Ehil kadrolarımızın olduğuna inanın. Türkiye’nin ekonomik, sosyal, adalet, turizm, eğitim ve sağlık alanındaki problemlerini ayrı ayrı uzman kadrolarla ele alıyoruz. Verdiği verginin karşılığını alamadığına dair şikâyetler olabilir; o olumsuzluklar da aşılacaktır. Konuya sıkı sıkıya sarılın! Bana da çok büyük anlamlar yüklemeyin. Eğer bir başarım varmış gibi görünüyorsa, bu sırtımı sizin gibi yüce bir dağa dayamış olmamdandır.” ifadelerini kullanmıştır.