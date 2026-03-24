Bir ülkeyi bölmek için fazla gayret sarf etmek gerekmez; farklılaştırmak yeterlidir. Zamanla kendini böler. Bölen de siz olmazsınız. Ayrılık önce beyinde algıyla başlar. “Türk, Kürt, Arap, Alevi-Sünni” söylemleri yeterlidir. Sıklıkla tekrar edilince gönüllere nakşedilir. Gönülden gönüle giden yol kopar. Algılar toplumsal huzuru bozar, kin ve nefrete yönelir. Çift dilli eğitim yılan fıtratı yaratır. Eşit yurttaşlık dengesinin ibresini kırar, dengeyi bozar.

CHP'li Mahmut Tanal, Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene!” sözünü “Ne mutlu Türk milletinin eşit yurttaşıyım” diyen herkese diye yorumlamış, sonra düzeltme gereği duyup “Ne mutlu Türk’üm diyene! Bu söz, ayırım değil, birleştirir. Kökeni değil, ortak iradeyi anlatır. Cumhuriyetin omurgasıdır, tartışması yapılmaz.” diye açıklama yapmıştır. Ömer Sağlam paylaşımında, sanatçı Sabahat Akkiraz’ın “Atatürk’ün sözünü güncellemek kimsenin haddi değildir! Hele ki onun kurduğu partide.” tenkidine yer vermiştir. Siyasetçi, diplomasi diline önem vermeli, algı kelimelerinden kaçınmalı, dilinin bağını sağlam tutmalıdır.

Türk-Kürt tartışması politik laubaliliktir. Anadolu’da mandacılık isteyenlerin yolunu temizlemektir. Lozan son noktayı koymuştur. Anayasa, 42. maddesiyle dil birliğini; 66. maddede ise “vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür” vurgusuyla her bir bireyi kucaklamıştır.

Gazeteci Yılmaz Özdil (Lobi Türk), “Şivan Perver’in asıl adı İsmail Aygül’dür. ‘Şivan Perwer’ diye dolaşıyor. Kürtçe olsun diye soyadını ‘W’ ile yazıyor. Babası söylüyor: ‘Biz Türk’üz, ben Türk evladıyım!’ diyor. Ancak Şivan Perver, Kürt olduğunu söylüyor.” diye açıklıyor. DEM Partili Sırrı Süreyya Önder’in Türkmenliği, vefatıyla gündeme düşmüştür. Sanatçı İlyas Salman, “40 yıl Kürtçülük yaptım, Karakeçili Türkmen’iymişim.” demiştir.

Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Van’da Siirt24’e katıldığı programda Safevi Devleti’nin kurucusu Şah İsmail’in soyuyla ilgili durumunu Selahaddin Eyyubi’ye benzeterek, “Selahaddin Eyyubi de Kürt’tür ve Sünni’dir. Şah İsmail de Kürt’tür ancak Şii’dir.” açıklaması yapmış, Oğuz Türkü olmadığını ifade etmiştir. “Safevi Devleti bir Türk devletidir, ancak hanedan ailesi Kürt’tür.” tezini tarihçiler reddetmiştir. “Kürt’e Kürt, Kürt’e Türk” denmektedir.

“Şah İsmail Türk oğlu Türk’tür!” Millî Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu ise (Türklerin tarihçesi), “Safvetü’s-Safa, Şah İsmail’in atası Safiyüddin-i Erdebil’den ‘Pir-i Türk’, yani Türk’ün piri diye bahseder ve onun Türklüğünü açıkça ifade eder. Annesi, Oğuzların Bayındır boyundan Akkoyunlu Uzun Hasan’ın kızı Alemşah Begüm’dür; Uzun Hasan’ın kız kardeşidir. Şiirlerinde Türkçeye hâkimiyeti açıkça görülür.” diye savunmuştur.

Sosyolog Banu Avar, Lozan’da Kürt Umum Halk Heyeti telgrafından bahseder: “Kürtler Türk’tür. 24 Ocak 1923. Kürtler köken olarak Türk oğlu Türk’tür. Genetik olarak kanıtlanmıştır. Bu vatanın her yurttaşı kardeştir. Atalarınızın düşmediği İngiliz arzularının tuzağına düşmeyin!” dendiğini açıklar. Alanya Belediyesi’nden emekli Sinan Seydioğulları; Av. Fuat Turgut’un “Kürtlerin Türk kökenini”, Kürt Teali Cemiyeti Başkanı Şükrü Mehmet Sekban’ın “Gövdesi Türk olan çiçeğin adı Kürt.” sözünü ele almıştır.

Türk millî tarihinde beylik savaşları çoktur. Ancak Türk-Kürt savaşı yoktur, olmamalıdır da. Bütüncül yaşam mandacılıkta değildir. Arkeologlar, “Kürtler Turani kavimdir, yani Türk’türler.” der. Yılan çift dillidir; her yıl gömlek değiştirir ama fıtratı hiç değişmez...