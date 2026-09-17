Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ağustos 2026 verilerine göre, Antalya genelinde gayrimenkul el değiştirmelerinde dalgalı bir seyir izlendi. Temmuz ayında 6 bin 305 olan konut satışı, ağustos ayında 450 adet azalarak 5 bin 855 seviyesine geriledi.

Kurumun paylaştığı istatistiklere göre, satılan konutların büyük bir kısmını ikinci el piyasası oluşturdu. Toplam satışların 3 bin 864'ü ikinci el, 1.991'i ise ilk el konutlardan meydana geldi. Kredi kullanımıyla gerçekleşen ipotekli satışlar ise 778 adetle sınırlı kaldı.

İŞ YERİ SATIŞLARINDA YÜKSELİŞ

Konut piyasasındaki daralmanın aksine, ticari gayrimenkul satışlarında yukarı yönlü bir hareketlilik yaşandı. Temmuz ayında 735 olan iş yeri satışı, ağustosta 808'e yükselerek 73 adetlik bir artış kaydetti. Bu satışların 502'sini ikinci el, 306'sını ise ilk el ticari alanlar oluşturdu.

İKİNCİ EL NEDEN ÖN PLANDA?

Gayrimenkul sektöründe hem konut hem de iş yeri satışlarında ikinci elin ilk el satışları geride bırakması istatistiklere yansımaya devam ediyor. İnşaat maliyetlerindeki genel artış eğilimi ve yeni projelere erişimdeki finansman koşulları, alıcıların ağırlıklı olarak mevcut yapılara yönelmesiyle sonuçlanıyor. Verilere göre konut satışlarının ticari gayrimenkul satışlarından yaklaşık 7,2 kat daha fazla olması, piyasadaki temel dinamiğin barınma ihtiyacı olduğunu gösteriyor.