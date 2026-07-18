Yaz aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, kalp sağlığı üzerinde ciddi tehditler oluşturuyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Doğru'nun açıklamalarına göre, termometrelerin 30 dereceyi aşmasıyla birlikte kalp krizi riskinde belirgin bir artış yaşanıyor. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunanların bu dönemde daha tedbirli olması gerekiyor.

Vücut, artan sıcaklıklarda kendi ısı dengesini koruyabilmek adına yoğun bir çaba sarf ediyor. Sıcak havalarda damarların genişlediğini ve vücudu soğutmak için daha fazla kan dolaşımına ihtiyaç duyulduğunu belirten Dr. Doğru, bu durumun kalbin normalden daha fazla çalışmasına neden olduğunu aktardı. Hipertansiyon, kalp yetmezliği ve koroner arter hastalarının bu süreçte yüksek risk grubunda yer aldığı vurgulandı.

SAĞLIKLI BİREYLER DE RİSK ALTINDA MI?

Aşırı sıcaklar sadece kronik hastaları değil, daha önce hiçbir kalp problemi yaşamamış kişileri de olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, sıvı kaybı ve tansiyon dalgalanmalarının sağlıklı bireylerde dahi ritim bozukluğu veya bayılma gibi sorunlara yol açabileceğini belirtiyor. Terleme ile kaybedilen mineral ve suyun yerine konması için günde en az 2 ila 2,5 litre su tüketilmesi öneriliyor. Çay ve kahve gibi içeceklerin ise suyun yerini tutmadığı ifade ediliyor.

GÜNEŞİN EN YOĞUN OLDUĞU SAATLERE DİKKAT

Güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arası, dışarıda bulunmak için en tehlikeli zaman dilimi olarak gösteriliyor. Zorunlu hallerde dışarı çıkanların açık renkli kıyafetler ve şapka kullanması gerektiği bildirildi. Ayrıca, terliyken aniden soğuk bir ortama girmenin veya sıcak havadan sonra doğrudan soğuk suya atlamanın kalpte ani ritim bozukluklarını tetikleyebileceği uyarısı yapıldı.

AKDENİZ BÖLGESİNDE YAZ SICAKLIKLARI VE KALP SAĞLIĞI

Özellikle Antalya ve Alanya gibi yaz aylarında hava sıcaklıklarının düzenli olarak 30 derecenin çok üzerinde seyrettiği Akdeniz kıyılarında bu uyarılar yakından takip ediliyor. Bölgedeki yüksek nem oranıyla birleşen aşırı sıcaklar, kalbin iş yükünü daha da artırarak riskleri katlıyor. Uzmanlar, göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı veya aşırı halsizlik hisseden vatandaşların vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini hatırlatıyor.