Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak Marina'da faaliyet gösteren bir işletmede, bir top dondurmanın 400 TL'ye satılması üzerine idari işlem başlatıldı. Sosyal medyada yayılan fiyat tepkilerinin ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri söz konusu işletmede kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların sosyal medya ve CİMER üzerinden ilettiği şikayetler dikkate alınarak inceleme yapıldı. Denetimler sonucunda mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilen işletme hakkında gerekli idari adımlar atıldı. Ayrıca yüksek fiyatlandırma konusu, yaptırım kararı alınması amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi.

DENETİMLER NASIL YÜRÜTÜLÜYOR?

Ticaret Bakanlığı, özellikle yaz sezonunda turizm hareketliliğinin arttığı bölgelerde 81 il müdürlüğü aracılığıyla fiyat etiketi ve tarife kontrollerini sürdürüyor. Fahiş fiyat ve haksız ticari uygulama şikayetleri Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından incelenerek, tüketiciyi mağdur eden işletmelere yüksek idari para cezaları uygulanabiliyor. Vatandaşların bu tür durumlarda şeffaf ticaret ortamının korunması için şikayet mekanizmalarını aktif kullanması önem taşıyor.

Bakanlığın turizm ve tatil bölgelerine yönelik denetim vurgusu, benzer tüketici hareketliliğinin yaşandığı Akdeniz ve Alanya gibi sahil şeritlerinde de yakından takip ediliyor. Tüketicinin doğru bilgilendirilmesine aykırı uygulamalara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceği bildirildi.