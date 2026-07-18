Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün Türkiye'nin iki farklı noktasında sismik hareketlilik yaşandı. Sabah saatlerinde Doğu Anadolu bölgesinde kaydedilen sarsıntının ardından, öğle saatlerinde Akdeniz sularında yeni bir deprem meydana geldiği duyuruldu.

İlk sarsıntı saat 06.20'de merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olacak şekilde gerçekleşti. AFAD yetkilileri, 5 büyüklüğündeki bu depremin yerin 15.59 kilometre derinliğinde oluştuğunu bildirdi.

MALATYA'DAKİ DEPREM HASARA YOL AÇTI MI?

Sabahın erken saatlerinde meydana gelen sarsıntı, Malatya merkez başta olmak üzere çevre illerde de belirgin şekilde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan olayda, yetkililer tarafından yapılan ilk incelemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı tespit edilmedi.

AKDENİZ'DEKİ SARSINTININ DERİNLİĞİ NE KADAR?

Malatya'daki sismik hareketliliğin ardından saat 12.04'te Akdeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı kaydedildi. Yüzeye oldukça yakın bir noktada, 6.85 kilometre derinlikte gerçekleşen bu deprem sığ yapısıyla öne çıktı.

Akdeniz havzasında meydana gelen bu tür sığ sarsıntılar, Antalya ve Alanya gibi kıyı şeridinde yer alan yerleşim yerlerinde sismik hareketlilik bağlamında kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Resmi yetkililer, Akdeniz'de kaydedilen sarsıntının ardından bölgede herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını aktardı.