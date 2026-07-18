Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Akdeniz, Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde etkisini artırıyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı önümüzdeki 4 gün için orman yangınlarına karşı kritik bir uyarı yayımladı.

Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın bir araya gelmesiyle yangın riskinin en üst seviyeye ulaştığı bildirildi. OGM yetkilileri, bu meteorolojik koşullarda doğaya atılacak tek bir sigara izmaritinin veya kontrolsüz yakılan bir ateşin binlerce hektar alanı yok edebileceği konusunda kamuoyunu uyardı.

RÜZGAR VE DÜŞÜK NEM TEHLİKEYİ BÜYÜTÜYOR

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, meteorolojik şartların orman yangınları açısından son derece riskli bir döneme işaret ettiğini açıkladı. Sıcaklık artışıyla birlikte düşen nem oranının ve şiddetli rüzgarların alevlerin büyüme hızını ciddi şekilde artırdığını belirten Karacabey, vatandaşlardan ormanlara yakın alanlarda en üst düzeyde hassasiyet beklediklerini aktardı.

AKDENİZ HAVZASINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

OGM'nin uyarısında Akdeniz Bölgesi'nin özellikle vurgulanması, ormanla iç içe geçmiş yerleşim yapısına sahip Alanya ve çevresinde süreci daha da önemli kılıyor. Nem oranının dip seviyelere indiği bu 4 günlük periyotta, kızılçam ormanlarının altındaki kuru bitki örtüsü en ufak bir kıvılcımda tutuşma potansiyeli taşıyor. Bu sebeple anız yakılmaması ve orman sınırlarına yakın noktalarda kıvılcım çıkarabilecek her türlü faaliyetten kaçınılması büyük önem arz ediyor.

Ülke genelinde hava ve kara gücüyle 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuz halinde olan OGM ekipleri, yangın sezonu boyunca devriyelerini sıklaştırdı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, teknik imkanların gücü ne kadar yüksek olursa olsun, vatandaşların bireysel tedbirleri ve erken ihbarları ormanların korunmasında temel yapı taşını oluşturuyor.