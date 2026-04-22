ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile mevcut ateşkesi süresiz olarak uzatacağını açıklaması, küresel piyasalarda dalgalanmaya neden oldu. Çarşamba günü itibarıyla risk iştahı artarken, hisse senetleri değer kazandı ve petrol fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Enflasyon endişelerinin hafiflemesiyle birlikte güvenli liman altına olan talep yeniden ivme kazandı.

Spot altın, 13 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından yüzde 0,9 oranında değer kazanarak ons başına 4.755,11 dolara ulaştı. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 1,1'lik bir yükselişle 4.772,90 dolardan işlem gördü. Açıklanan ateşkes kararının tek taraflı olduğu aktarıldı. İran ve ABD'nin müttefiki İsrail'in bu uzatma adımını kabul edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

PİYASALARDA ATEŞKES ETKİSİ VE ANALİST YORUMLARI

Piyasa uzmanları, Orta Doğu eksenindeki jeopolitik tansiyonun düştüğü algısının fiyatlamalara yansıdığını bildirdi. Marex analisti Edward Meir, olası bir ateşkes ihlali durumunda doların değer kazanabileceğini, petrol ve faiz oranlarının artabileceğini, bu senaryonun altın üzerinde baskı oluşturacağını ifade etti. Standard Chartered yetkilileri ise kısa vadede dalgalı bir seyir beklediklerini açıklarken, orta vadede değerli metallerde toparlanma ve yeni rekor denemeleri öngördüklerini paylaştı.

Altındaki yukarı yönlü eğilim diğer kıymetli madenleri de etkiledi. Spot gümüş yüzde 1,5 artışla 77,84 dolara, platin yüzde 1,5 yükselişle 2.067,25 dolara, paladyum ise yüzde 1,8 artarak 1.560,31 dolara çıktı. Petrol fiyatlarındaki gerileme ise üretim ve taşımacılık maliyetleri üzerinden küresel enflasyon baskısını azaltıcı bir unsur olarak değerlendiriliyor.

ALANYA EKONOMİSİNE OLASI YANSIMALARI

Küresel piyasalardaki bu hareketlilik, turizm ve gayrimenkul sektörünün ağırlıkta olduğu Alanya ekonomisi tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle petrol fiyatlarındaki düşüşün, yaklaşan turizm sezonu öncesinde hava yolu ve kara yolu taşımacılığı maliyetlerini olumlu etkilemesi muhtemel bir yansıma olarak öne çıkıyor. Ayrıca, bölgedeki gayrimenkul yatırımlarında döviz ve altın endeksli değerlemelerin yaygın olması, yatırımcıların küresel piyasalardaki dalgalanmaları dikkatle izlemesini gerektiriyor.

FED BAŞKAN ADAYINDAN BAĞIMSIZLIK VURGUSU

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için ismi geçen Kevin Warsh'tan faiz politikalarına ilişkin önemli bir açıklama geldi. Warsh, Senato'ya ilettiği mesajda merkez bankasının bağımsızlığını koruyacağının altını çizdi. Aday, faiz indirimi hususunda ABD Başkanı Trump'a herhangi bir taahhütte bulunmadığını duyurdu.