İstanbul Zeytinburnu açıklarında Ağustos 2025'ten bu yana arıza nedeniyle demirli bulunan "AZRA C" isimli kuru yük gemisinde mahsur kalan dört Hintli mürettebat karaya çıkartıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatıyla gerçekleştirilen tahliye işlemi, aylardır denizin ortasında süren insani krizi sonlandırdı.

Hürriyet'in aktardığına göre, geminin sahipsiz kalma süreci uluslararası bir uyuşturucu operasyonuna dayanıyor. İspanya güvenlik güçlerinin 7 Ocak 2026'da Kanarya Adaları açıklarında "UNITED S" adlı gemide 10 ton kokain ele geçirmesinin ardından, soruşturmanın Türkiye ayağında "AZRA C" gemisinin sahibinin de aralarında bulunduğu beş kişi 17 Ocak'ta tutuklanmıştı. Bu gelişmeyle birlikte tanker niteliğindeki gemi emniyet riskleri nedeniyle limana alınamayarak denizde kaderine terk edildi.

DENİZCİLER NEDEN GEMİDEN AYRILAMADI?

Uluslararası denizcilik kuralları gereği, demirde bekleyen ticari gemilerin yangın veya demir tarama gibi acil durumlara müdahale edebilecek asgari personelle donatılması zorunlu tutuluyor. Bu yasal donatım zorunluluğu nedeniyle 1. Kaptan Amod Kumar Singh, 3. Kaptan Arpit Kumar, kaynakçı Tippana Kondando Rao ve yağcı Mool Chand Maurya'nın gemiyi terk etmesine aylarca izin verilmedi. Telsiz çağrılarıyla yardım isteyen çaresiz mürettebat, süreç boyunca temel yaşam ihtiyaçlarını Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sağladığı kumanya destekleriyle karşıladı.

GÜVENLİĞİ KIYI EMNİYETİ DEVRALDI

İstanbul Liman Başkanlığı, İl Göç İdaresi ve Hindistan Başkonsolosluğu işbirliğiyle yürütülen çalışma sonucunda denizciler filikayla güvenli bir şekilde karaya ulaştırıldı. Yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine dönecek olan dört gemicinin ayrılmasıyla tamamen boşalan "AZRA C" gemisinin güvenliği artık Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından sağlanıyor.