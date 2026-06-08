Türkiye genelinde yaklaşık 50 milyon kişi aktif olarak sosyal medya kullanırken, sanal dünyadaki güvenlik ihlalleri Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından mercek altına alınıyor. Hürriyet'in aktardığına göre, 81 ilde 7/24 görev yapan siber devriyeler, yapay zeka teknolojilerini kullanarak internet üzerindeki suç ağlarını deşifre ediyor.

YAPAY ZEKA İLE 7/24 KESİNTİSİZ TAKİP

Dolandırıcılık ve Bilişim Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Erden Şahin, birimin dolandırıcılık, yasadışı bahis, çocuk müstehcenliği, suç geliriyle mücadele ve bilişim suçları olmak üzere beş ana başlıkta çalıştığını bildirdi. Şahin'in açıklamalarına göre, siber devriyeler gündemdeki konuları ve riskli grupları otomatik yapay zeka algoritmalarıyla tarayarak anlık raporluyor. Kişilerin özel yazışmaları izlenmezken, yalnızca suç unsuru barındırma potansiyeli taşıyan açık paylaşımlar takibe alınıyor.

ÇOCUKLARI HEDEF ALANLARA KARŞI SİBERAY PROJESİ

Son dönemde çocukların dijital platformlarda karşılaştığı tehlikeler artış gösterirken, emniyet birimleri okullardaki bilinçlendirme faaliyetlerine hız verdi. Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilen Siberay programı sayesinde geçtiğimiz yıl 15 milyon kişiye güvenli internet kullanımı eğitimi verildi. Dijital okuryazarlık uzmanları, fenomen adı altında olumsuz örnek oluşturan ve çocukları suç işlemeye teşvik eden organize gruplara karşı ebeveynlerin denetim araçlarını aktif kullanması gerektiğini vurguluyor.

YASADIŞI BAHİS SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Sanal ortamda kimliğini gizlediğini düşünen şüphelilerin dijital ayak izleri üzerinden er ya da geç tespit edildiği belirtildi. Yasadışı bahis faaliyetlerinin sıradan bir suç olmadığı; reklam, bilişim, finans ve kasa gruplarından oluşan organize bir yapı olduğu ifade edildi. EGM, Maliye Bakanlığı ve savcılıkların ortak yürüttüğü çalışmalarla, vatandaşlardan IBAN toplayarak finansman sağlayan bu ağlara yönelik operasyonlar entegre bir biçimde sürdürülüyor. Gerçek hayattaki fiziki deliller gibi, dijital dünyadaki veriler de adli bilişim uzmanlarınca titizlikle delillendirilerek yargıya taşınıyor.