İstanbul Başakşehir’de sağanak yağışın etkili olduğu sabah saatlerinde polisleri taşıyan servis aracının karıştığı zincirleme kazada 1 polis memuru şehit oldu, 16 polis yaralandı.

YAĞIŞ KAZAYI GETİRDİ

İstanbul Başakşehir’de Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan yol faciaya dönüştü. Polis memurlarını taşıyan servis minibüsü ile bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada araçlar savruldu.

Edinilen bilgilere göre, 34 LHU 912 plakalı servis minibüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Aynı kazaya karışan EYG 499 plakalı otomobil ise çarpmanın etkisiyle orta refüje savruldu.

1 POLİS ŞEHİT, 16 YARALI

Kazada serviste bulunan 1 polis memuru şehit oldu, 1’i ağır olmak üzere toplam 16 polis memuru yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, ekiplerin müdahalesi uzun süre devam etti.

Yağmurda direksiyon tutmak zor… Sabah işe giden birçok kişi o saatlerde aynı yolu kullanıyordu. Yol bir anda kayganlaştı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“30.03.2026 Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında polis memurlarını taşıyan servis aracı, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir - Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarpmıştır. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memurumuz şehit olmuş, 1’i ağır 16 polis memurumuz yaralanmıştır. Yaralılarımız hastanelerde tedavi altına alınmıştır.”

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı. Trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazanın oluş nedenine ilişkin detaylı çalışma sürüyor.

O yol… özellikle yağmurda. Sürücüler zaten hep tedirgin geçer.