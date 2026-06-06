2026

Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, turnuva öncesindeki son hazırlık maçında bu gece Venezuela ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, Amerika Birleşik Devletleri'nin Fort Lauderdale kentinde bulunan ve İnter Miami Kulübü'ne ev sahipliği yapan Chase Stadı'nda oynanacak. Türkiye saati ile 01.00'de başlayacak olan müsabaka, ATV ekranlarından naklen yayımlanacak.

Spor basınına yansıyan bilgilere göre, Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın bu önemli provaya ideale yakın bir ilk 11 ile çıkması bekleniyor. Aday kadroda yer alan ancak hafif sakatlıkları sebebiyle tedavileri süren Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız'ın ise riske edilmeyerek Venezuela karşısında dinlendirileceği öne sürüldü.

MONTELLA YÖNETİMİNDE 33.

MAÇ

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, bugüne kadar A Milli Takım'ın başında 24'ü resmi ve 8'i özel olmak üzere toplam 32 müsabakaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmalarda 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Montella'nın öğrencileri, elde ettikleri bu istatistikle uluslararası arenada dikkat çeken bir performans sergiledi.

MİLLİ TAKIMIN TARİHİ İSTATİSTİKLERİ NELER SÖYLÜYOR?

Türkiye, futbol tarihinde bugüne kadar 362'si resmi, 288'i özel olmak üzere toplam 650 maça çıktı. Ay-yıldızlılar bu uzun serüvende 1'i hükmen olmak üzere 258 galibiyet elde ederken, 151 kez sahadan beraberlikle ayrıldı ve 241 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Dünya Kupası öncesi oynanacak bu son hazırlık maçı, takımın genel form durumunu ve taktiksel uyumunu görmek açısından teknik heyete kapsamlı bir veri sunacak.