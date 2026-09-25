İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Çırpıcı Mahallesi'nde, okul çıkışı evlerine yürüyen iki ilkokul öğrencisi, bıçaklı bir şahsın takibine uğradı. Çocukların durumu fark edip çevredeki bir bakkala sığınmasıyla şüpheli olay yerinden kaçtı.

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, ellerinde çantalarıyla yürüyen öğrenciler arkalarından gelen şahsı fark edince hızla koşmaya başladı. Çocukların dükkana girerek esnaftan yardım istemesinin ardından, şüphelinin bir süre daha peşlerinden geldiği ancak çevredeki vatandaşları görünce uzaklaştığı tespit edildi.

POLİS KİMLİK TESPİTİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan olayın ardından mahalle sakinleri durumu emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelinin kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Emniyet kaynaklarının aktardığına göre, şahsın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması amacıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

GÜVENLİ NOKTA REFLEKSİNİN ÖNEMİ

Öğrencilerin tehlike anında ıssız bir yöne kaçmak yerine doğrudan açık bir esnaf dükkanına sığınması, olası bir fiziksel müdahaleyi engelledi. Okul güzergahlarında bulunan bakkal veya market gibi sığınma noktalarının çocuklar tarafından önceden bilinmesi, bu tür acil durumlarda en hızlı güvenlik kalkanını oluşturuyor.