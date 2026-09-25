DOĞU Karadeniz’de sabah saatlerinde meydana gelen deprem bölgede kısa süreli endişeye neden oldu. AFAD verilerine göre saat 05.42’de, merkez üssü Doğu Karadeniz açıkları olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin 8,27 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Depremin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunarak özellikle sahil kesimlerindeki dik yamaçlara dikkat çekti.

“SAHİL YAMAÇLARINA DİKKAT”

Bektaş, “Doğu Karadeniz’de M4 depremi: Sahil yamaçlarına dikkat” başlığıyla yaptığı paylaşımda, depremin TPAO araştırmalarında belirlenen ve Ordu Fayı olarak adlandırılan yapıyla ilişkili olabileceğini ifade etti.

“ASIL RİSK YALNIZCA DEPREM DEĞİL”

Bölgede yalnızca depremin dikkate alınmaması gerektiğini vurgulayan Bektaş, deprem, yağış ve dik sahil yamaçlarının bir araya gelmesinin heyelan riski oluşturabileceğine işaret etti.

YAMAÇLARDAKİ YERLEŞİMLER İÇİN UYARI

Prof. Dr. Bektaş, Doğu Karadeniz’de özellikle yamaçlardaki yerleşim alanları ile mevcut heyelan sahalarının yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti. Bektaş, değerlendirmelerde deprem ve yağışın birlikte ele alınmasının önemine dikkat çekti.