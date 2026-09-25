Yunanistan'da yaklaşık 100 bin yedek askerin cep telefonu ve e-posta adreslerine eş zamanlı olarak iletilen 'Özel Sevk Belgesi' bildirimleri, ülkede seferberlik ilan edildiği yönünde endişelere neden oldu. Ankara ile Atina arasındaki diplomatik hassasiyetlerin sürdüğü bir dönemde yaşanan bu gelişme, kamuoyunda hızla yayıldı.

Kısa sürede artan seferberlik iddialarının ardından Yunan askeri makamlarından resmi bir açıklama geldi. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, söz konusu mesajların acil bir göreve çağrı niteliği taşımadığını bildirdi.

MESAJLARIN GÖNDERİLME AMACI NE?

Yapılan resmi açıklamaya göre, iletilen belgeler tamamen yedek askerlerin yaş, adres, uzmanlık alanı ve diğer askeri kayıtlarının güncellenmesi amacıyla hazırlandı. Yetkililer, bu adımın herhangi bir olağanüstü hal veya seferberlik ilanı anlamına gelmediğinin altını çizdi.

AJANDA 2030 KAPSAMINDA NELER DEĞİŞECEK?

Askeri kaynaklar, veri güncelleme işleminin Yunanistan'ın 'Ajanda 2030' isimli askeri reform programının rutin bir parçası olduğunu aktardı. Atina yönetimi, bu program çerçevesinde 2030 yılına kadar 150 bin aktif yedek askerden oluşan, daha modernize edilmiş ve organize bir ordu yapısı kurmayı planlıyor.