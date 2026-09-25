Kaza, Oba Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki 06 BPA 686 plakalı otomobil, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Ö.D.'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki otobüs durağında bekleyen F.K. ve B.A.K.'ya çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ö.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü S.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.