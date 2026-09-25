SÜPER Lig ekiplerinden Arca Çorum FK’da teknik direktör değişikliği yaşandı. Sezonun ilk 6 haftasında alınan sonuçların ardından teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, yeni teknik direktörünü belirledi.
Çorum temsilcisi, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
UĞUR UÇAR İLE YOLLAR AYRILMIŞTI
Arca Çorum FK, Süper Lig’in ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 7 puan topladı.
Kırmızı-siyahlı yönetim, alınan sonuçların ardından Uğur Uçar ile yolların ayrıldığını açıklamıştı. Teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi ise Burak Yılmaz oldu.
ÇORUM FK RESMEN DUYURDU
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Hoş Geldin Burak Yılmaz! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşma sağlamıştır. Hocamıza Süper Lig yolumuzdaki yeni görevinde başarılar dileriz.”
Böylece Burak Yılmaz, Arca Çorum FK’nın yeni teknik direktörü olarak göreve başladı.