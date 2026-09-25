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Böylece Burak Yılmaz, Arca Çorum FK’nın yeni teknik direktörü olarak göreve başladı.

“Hoş Geldin Burak Yılmaz! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşma sağlamıştır. Hocamıza Süper Lig yolumuzdaki yeni görevinde başarılar dileriz.”

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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kırmızı-siyahlı yönetim, alınan sonuçların ardından Uğur Uçar ile yolların ayrıldığını açıklamıştı. Teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi ise Burak Yılmaz oldu.

Arca Çorum FK, Süper Lig’in ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 7 puan topladı.

Çorum temsilcisi, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

SÜPER Lig ekiplerinden Arca Çorum FK’da teknik direktör değişikliği yaşandı. Sezonun ilk 6 haftasında alınan sonuçların ardından teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, yeni teknik direktörünü belirledi.

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