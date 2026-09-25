Antalya'nın Kepez ilçesinde bu yıl ikincisi organize edilen Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödülleri, 26 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak. Dokumapark Modern Sanat Galerisi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında aktarılan bilgilere göre, organizasyona yurt dışından 8, Türkiye'nin farklı bölgelerinden ise 29 olmak üzere toplam 37 tiyatro insanı katılacak.

Etkinliğin tanıtımında konuşan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, temel amaçlarının bir yarışma düzenlemekten ziyade sanatsal emeği görünür kılmak olduğunu vurguladı. Kentlerin yalnızca beton yapılar, yollar veya parklarla büyüyemeyeceğini belirten Kocagöz, kültürel gelişimin şehir kimliği için zorunlu olduğuna dikkat çekti. Başkan Kocagöz, 68 mahalleye yayılan sanat faaliyetleriyle ilçeyi üretken bir kültür merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

SANATÇILARDAN KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Organizasyonun paydaşlarından Sanata Evet Koordinatörü Tamer Levent, festivallerin sadece sahne gösterilerinden ibaret olmadığını, asıl değerin kültürel alışveriş ve temasla sağlandığını dile getirdi. Gelecek ay 20'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayacak olan Tiyatro Gazetesi'nin kurucusu Nazif Uslu ise Anadolu'daki tiyatro üretiminin uluslararası görünürlük kazanması adına bu iş birliğinin cesur bir adım olduğunu kaydetti. Kepez Kent Tiyatrosu Koordinatörü Gökhan Avkıran da ilçenin geçmişteki ön yargıları yıkarak hızlı bir kimlik değişimi yaşadığını ekledi.

Toplantıya katılan TÜRKSOY

Temsilcisi Abdullah Kutalmış Yalçın ile Özbekistan Kültür Bakanlığı Temsilcisi Ortikov Shavkatjon, kültürel mirasın aktarımında uluslararası sanat köprülerinin önemine değindi. Off-Avignon Festival Direktörü Harold David de benzer şekilde ülkeler arası sanat ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Öte yandan, genç yeteneklerin desteklenmesi amacıyla Kepez Kent Tiyatrosu bünyesinde stajyer olarak başlayan öğrencilerin kadroya alınarak teşvik edildiği açıklandı.

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞEN KÜLTÜR POLİTİKALARI NEYE İŞARET EDİYOR?

Son yıllarda Türkiye genelindeki yerel yönetimlerin vizyon projelerinde, salt fiziksel altyapı yatırımlarından ziyade uluslararası ölçekli sanat festivallerine ayrılan payın arttığı gözlemleniyor. Özellikle Akdeniz havzasındaki ilçeler, turizm ve tarım gibi geleneksel kimliklerinin yanına kültür kenti markasını ekleyerek hem yerel halkın sosyal yaşam kalitesini yükseltmeyi hem de nitelikli uluslararası etkileşimi tabana yaymayı hedefliyor. Kepez'deki bu tiyatro buluşması da, çevre ilçelerdeki benzer sanatsal kurumsallaşma çabaları için somut bir örnek teşkil ediyor.