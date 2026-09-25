Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nın son gününde milli sporcu Büşra Işıldar, kadınlar 75 kiloda İralandalı Aoife Orourke ile karşı karşıya geldi. Dünya şampiyonalarında iki kez final oynayan ve iki gümüş madalya kazanan Büşra, maçı kaybederek Avrupa ikincisi oldu. Müsabakanın ardından Büşra Işıldar, açıklamalarda bulundu. Basamakları teker teker çıkarak başardığını dile getiren Büşra, "2022'de ilk kez büyüklerde ringe çıktım ve Avrupa üçüncüsü oldum. Daha sonra Dünya ikincisi oldum ve şimdi de Avrupa ikincisi oldum. Bundan sonra tek hedefim her yerde altın madalya olacak. Buraya da altın madalya için geldim ama bu ringden ikinci olarak iniyorum. Rakibim de güçlü bir rakip, dünyada bir numara, ben de iki numarayım. Hemen peşinden ben geliyordum. Liverpool'da da yine finalde aynı rakibe kaybettim. Evime döndüğümde yine hatalarımızdan ders çıkaracağız ve çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü önümüzde Dünya şampiyonası var ve Olimpiyat'ın kota ayaklarından biri. Daha sonra Avrupa Oyunları var” diye konuştu.

‘LOS ANGELES, BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ’

Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nın önemine dikkati çeken Büşra Işıldar, “Los Angeles, bizim için çok değerli. Her sporcu için olduğu gibi orada altın madalya almak istiyoruz. Bu zamana kadar, aylarca, yıllarca yurt dışı, yurt içi kampları yaptık. Ailemizi göremedik, uzakta kaldık. Antrenörlerimiz aynı şekilde. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Bu ekipten bir kişi olmadığında gerçekten olmuyor. Bir yerde tökezliyoruz. O yüzden hepsi iyi ki varlar. Çok iyi bir takımız. Bu takım aynı birlik ve beraberlik olduğu sürece, Dünya Şampiyonası'nda, Los Angeles 2028'de, 2032'de, 2036'da en iyi takım olacak” dedi.

‘UMARIM HER ZAMAN TÜRKİYE KÜRSÜDE OLACAK’

Bulgaristan'da daha önce yıldızlar ve gençlerde 3 altın madalya aldığını dile getiren Büşra, “Benim için uğurlu bir yer. Ama takım olarak da çok iyiyiz. Diğer ülkelerin bize imrenerek baktığı bir ülkeyiz. Tam bir rakip ülkeyiz. Boksta da bütün branşlarda da iyiyiz. Ben kürsünün sağında veya solunda olunca burukluk yaşıyorum. Aslında ikinciyim ama yarın bir gün altın madalya sahibi olacağımı biliyorum. Umarım her zaman Türkiye kürsüde olacak” diyerek sözlerini noktaladı.