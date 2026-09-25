UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’ta heyecan İtalya-Belçika karşılaşmasıyla devam ediyor. İki takım, gruptaki ikinci maçlarında 3 puan için sahaya çıkacak.

Türkiye’nin de yer aldığı grupta oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler karşılaşmanın saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor.

İTALYA-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

İtalya ile Belçika arasındaki karşılaşma 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.45’te başlayacak. Mücadelede İtalya ev sahibi olacak.

İTALYA-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya-Belçika karşılaşmasının A Haber ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

REKABETTE İTALYA ÜSTÜN

İtalya ile Belçika bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 7’sini İtalya kazanırken, Belçika 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 3 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.

İki takım arasında oynanan son karşılaşmayı Belçika, sahasında 1-0 kazandı.

BELÇİKA İTALYA DEPLASMANINDA KAZANAMADI

İtalya’nın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmalarda ev sahibi ekip 4 galibiyet elde ederken, 3 maç beraberlikle sonuçlandı. Belçika ise İtalya deplasmanında henüz galibiyet elde edemedi.

TÜRKİYE DE AYNI GRUPTA

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’ta Türkiye, Fransa, İtalya ve Belçika mücadele ediyor. İtalya-Belçika karşılaşmasında alınacak sonuç, gruptaki puan mücadelesi açısından önem taşıyor.