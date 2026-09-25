Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını doğrudan tehdit eden büyük çaplı bir gıda sahtekarlığını ortaya çıkardı. Düzenlenen baskında devasa miktarda niteliği değiştirilmiş et ürününe el konuldu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, M.D. isimli şahsın işletmesinde sahte gıda ürünleri satıldığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekiplerin adrese yaptığı operasyonda, ikisi yabancı uyruklu olmak üzere toplam üç zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

İŞ YERİNDEN UYUŞTURUCU DA ÇIKTI

Operasyon kapsamında yapılan detaylı aramalarda, piyasaya sürülmeye hazırlanan tam 104 ton et ve et ürünü tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, insan sağlığını tehlikeye atacak şekilde işlem görmüş bu devasa gıda stokunun yanı sıra mekanda bir miktar da uyuşturucu madde bulundu.

EL KONULAN ÜRÜNLERE NE OLDU?

Halk sağlığına yönelik bu büyük tehdit, kurumların koordineli çalışmasıyla piyasaya ulaşmadan engellendi. Ele geçirilen 104 ton tehlikeli et ürünü, yasal prosedürler gereği Sincan İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek güvenli bir şekilde imha edildi. Gözaltındaki üç şüphelinin adli işlemleri ise sürüyor.