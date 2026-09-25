Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'e verilen milli maç arasını değerlendirmek amacıyla Azerbaycan'a gidiyor. Sarı-lacivertli ekip, Azerbaycan 1. Futbol Ligi temsilcilerinden Turan Tovuz ile bir hazırlık müsabakası oynayacak.

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre, dostluk karşılaşması 3 Ekim 2026

Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Mücadeleye Tofiq Bahramov Stadı ev sahipliği yapacak ve karşılaşma Türkiye saati ile (TSİ) 19.00'da başlayacak.

MİLLİ ARA NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Süper Lig takımları, milli takımlarına giden oyuncularının yokluğunda kadroda kalan futbolcuların maç eksiğini kapatmak için genellikle komşu ülkelerin takımlarıyla hazırlık maçları planlıyor. Fenerbahçe'nin Azerbaycan deplasmanı da teknik heyetin takımın maç temposunu koruma hedefine hizmet ederken, lig maratonunda daha az süre bulan oyuncuların performansını maç ortamında görme imkanı sunuyor.