Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Salih Zeki Gür İlkokulu bahçesindeki Atatürk büstünü yerinden sökerek çalan şüpheli cezaevine gönderildi. İhbar üzerine başlatılan adli soruşturma kısa sürede sonuçlandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerinin aktardığı bilgilere göre, Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi üzerinde bulunan okulda yaşanan olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Bölgedeki saha çalışmaları ve delil toplama işlemleri sonucunda, büstü yerinden söken failin 26 yaşındaki Ali Aslan olduğu tespit edildi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Kimlik tespitinin ardından harekete geçen emniyet güçleri, 24 Eylül tarihinde Kötekli Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Aslan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ATATÜRK'E KARŞI İŞLENEN SUÇLAR KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİYOR

Kamu malına zarar verme ve hırsızlık suçlarının yanı sıra, bu tür eylemler 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun kapsamında da adli işlem görüyor. Okul bahçelerindeki büst ve heykellere yönelik fiziki saldırılar ile tahribatlar, kanunun ilgili maddelerince hapis cezası yaptırımlarına tabi tutuluyor.