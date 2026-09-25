TÜRKİYE’de turizm sektöründeki fiyat artışları Avrupa ülkelerinin oldukça üzerinde seyretmeye devam ediyor. Turizm Databank analizine göre, otel ve restoran fiyatlarındaki yıllık artış Ağustos 2026 itibarıyla yüzde 31,2 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde Avrupa Birliği’nde otel ve restoran fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 3,8 olarak kaydedildi. Böylece Türkiye’deki turizm enflasyonu AB ortalamasının yaklaşık 8 katına ulaşırken, iki oran arasındaki fark 27,4 puan oldu.

GEÇEN YILA GÖRE GERİLEDİ

Türkiye’de turizm enflasyonu yüksek seviyesini korumasına rağmen geçen yılın aynı dönemine kıyasla yavaşlama görüldü. Yıllık fiyat artışının Ağustos 2025’e göre 2,8 puan gerilediği belirtildi.

Bu gerileme fiyat baskısında kısmi bir yavaşlamaya işaret etse de Türkiye ile Avrupa arasındaki fark yüksek seviyede kalmaya devam etti.

YUNANİSTAN’DA YÜZDE 8,1

Ağustos 2026 verilerine göre turizm enflasyonu Türkiye’nin önemli rakip destinasyonlarından Yunanistan’da yüzde 8,1, İspanya’da yüzde 4,9 olarak gerçekleşti.

Almanya’da otel ve restoran fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 2,8 olurken, Fransa’da ise yüzde 1,9 seviyesinde kaldı.

TÜRKİYE AVRUPA’DAN AYRIŞTI

Veriler, Türkiye’de otel ve restoran fiyatlarındaki artışın Avrupa’daki rakip turizm destinasyonlarına kıyasla yüksek seyrini sürdürdüğünü ortaya koydu. Türkiye’de yıllık artış oranında gerileme yaşanmasına rağmen, yüzde 31,2’lik oran Avrupa Birliği ortalamasının yaklaşık 8 katı seviyesinde kaldı.