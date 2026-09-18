İstanbul'da acil bir vakaya müdahale eden ambulans ekibi, trafikte seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün yol vermemesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Sözcü'nün aktardığı habere göre, olay anı ambulansın araç içi kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Geçiş üstünlüğünü kullanmak isteyen ambulans şoförü, önünde ilerleyen aracı siren ve sesli anons sistemiyle defalarca uyardı. Uyarılara rağmen şeridini değiştirmeyen sürücü, hastanın sağlık kuruluşuna ulaştırılmasını tehlikeye attı.

PLAKA EMNİYETE BİLDİRİLDİ

Görüntülerde, ambulans şoförünün anons sisteminden "Ambulansa yol vermemek ne demek, geç sağa" ve "Hâlâ sağa geçmiyorsun, aynalarını kontrol et" şeklinde uyarılar yaptığı duyuldu. İnatla şerit boşaltmayan sürücünün plaka bilgileri, gerekli cezai işlemlerin uygulanması amacıyla emniyet birimlerine iletildi.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ İHLALİNİN CEZASI NEDİR?

Karayolları Trafik Kanunu'na göre, görev halindeki ambulans, itfaiye ve polis araçları gibi geçiş üstünlüğüne sahip taşıtlara yol vermemek ciddi bir trafik ihlali kabul ediliyor. Bu kurala uymayan sürücülere idari para cezası kesilirken, gecikme nedeniyle hastanın hayati tehlike yaşaması durumunda adli soruşturmalar da gündeme gelebiliyor.